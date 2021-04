Che fine ha fatto Achille Ravasi ne Il Paradiso delle Signore? I telespettatori si chiedono cosa sia successo all'imprenditore capace di circuire l'impassibile Adelaide. A mescolare le carte è stato Cosimo, dopo essere venuto in possesso della lettera di suo padre Arturo. Bergamini è certo che Umberto c'entri con tutta questa complicata faccenda, ma non ha sufficienti prove. Non ha però perso tempo ad accusare il commendatore pubblicamente. Dante, un'altra importante pedina di questa infinita partita a scacchi, potrebbe nascondere un oscuro segreto.

Il Paradiso delle Signore, Umberto e Dante alleati contro Cosimo

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Guarnieri capirà di aver fatto molto bene a fidarsi di Romagnoli. Abbiamo visto che il commendatore ha chiesto il suo aiuto, nonostante sia in possesso - almeno a quanto sostiene - di documenti capaci di mettere in serio imbarazzo la famiglia Bergamini.

Sappiamo che Cosimo si rivolgerà a Thomas Gallo, un valido investigatore privato. Gallo troverà del materiale interessante, ma a quel punto interverrà Romagnoli, pronto a volgere tutto a favore di Umberto. Dante rischia grosso, sa che Cosimo ha perso la ragione ed è disposto a tutto. Eppure, ha deciso di votarsi completamente a Guarnieri perché a quanto dice - ne ha profonda stima.

Molto strano.

Achille potrebbe essere vivo

Come mai Dante ha tutta questa voglia di aiutare Umberto? La prima ipotesi è che voglia in cambio una sorta di 'lasciapassare' per Marta, ma non regge, in quanto non si è fatto scrupoli nel corteggiarla anche a Milano, sapendo della presenza di Vittorio.

Dunque, dietro l'alleanza incondizionata di Dante e Umberto potrebbe esserci dell'altro.

Nessuno sa che fine abbia fatto Achille e non si esclude che possa essere vivo. Arturo non ha mai visto nessun corpo. Dante era a New York, dove c'era anche Ravasi. Entrambi sono legati in qualche modo ai Guarnieri, sia per affari che per faccende sentimentali.

Un'ipotesi che non ci sentiamo di escludere è quella che vede Dante e Achille conoscersi già da tempo.

Romagnoli potrebbe aver accettato di aiutare Ravasi a vendicarsi di Umberto servendosi di Marta. Guadagnata la fiducia di Umberto, sarebbe un gioco da ragazzi metterlo con le spalle al muro.

Dal canto suo, Umberto è molto furbo e non si è mai lasciato ingannare. Dante forse sta peccando di presunzione, mostrando un atteggiamento troppo sicuro di sé e sprezzante di qualsiasi pericolo o ostacolo. Romagnoli non può certo competere con l'esperienza di Guarnieri e non ha nemmeno il suo potere. Insomma, le ipotesi sono davvero tante e tutte interessanti. Non resta che attendere le prossime trame per scoprire cosa succederà.