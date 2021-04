Il Paradiso delle Signore 5 si avvia verso il finale di stagione. Gli attori hanno già concluso le riprese da un po' e sembra essere stato confermato il seguito, che andrà in onda nel mese di settembre. Intanto, ci aspettano ancora puntate decisive nelle quali tanti nodi verranno al pettine mentre altre trame si preparano a essere pregustate. Una delle questioni che sta tenendo i telespettatori con il fiato sospeso è quella che riguarda Achille Ravasi, del quale non sappiamo più nulla. Cosimo, dopo essere venuto in possesso della lettera di suo padre Arturo, è certo che Umberto sia implicato nella sua scomparsa.

Anzi, di più: Bergamini è convinto che il commendatore abbia ucciso Ravasi. Ma come sono andate davvero le cose?

Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni, Cosimo ingaggia un investigatore privato

Nelle prossime puntate, Bergamini non si arrenderà. Deciso a trovare la prova chiave che incastra Umberto, si rivolgerà a un investigatore privato. Come suggerito dal giornalista al quale ha rilasciato una prima intervista, la sola lettera di Arturo non basta, non prova nulla. Forse, le accuse contenute nella missiva scritta poco prima di morire, si riferivano a questioni economiche o a qualche strano affare.

A quanto pare, l'investigatore sarà molto bravo a fare il suo lavoro. Non sappiamo ancora cosa troverà e come, ma è certo che avrà tra le mani materiale scottante.

Lo si capisce dalle anticipazioni Il Paradiso delle Signore di giovedì 6 maggio: Umberto è preoccupato - forse per la prima volta - ma a dargli man forte c'è Dante, che gli ha offerto la sua alleanza. Ed è proprio Romagnoli a ribaltare tutto a favore di Guarnieri.

Il segreto di Adelaide

Continuando a leggere le nuove trame Il Paradiso delle Signore delle puntate dal 3 al 7 maggio, veniamo a sapere che nell'episodio conclusivo della settimana a Villa Guarnieri c'è una strana aria.

Aleggia l'ombra di Achille Ravasi. Non dimentichiamo che Adelaide sa benissimo che cosa è successo in quei giorni frenetici a New York, quando venne raggiunta da Umberto per portarla in salvo da una luna di miele dai risvolti pericolosi. La contessa e il commendatore sono gli unici custodi della verità su Achille.

La storia potrebbe proseguire ne Il Paradiso delle Signore 6

Esaminiamo ora un altro punto fondamentale. Di Ravasi non ne sa più nulla nessuno, ma Cosimo è convinto che sia stato ucciso. Non c'è però scritto nulla di preciso nella lettera di Arturo e, comunque sia, si parla di scomparsa. Al Paradiso delle Signore spesso nulla è mai come sembra. E se Achille fosse vivo? Questa ipotesi non è da escludere perché se fosse davvero così. tutti gli equilibri già precari cambierebbero completamente.

Adelaide, Umberto e Cosimo intrecceranno ancora le loro vite senza sapere in quale direzione. Un bell'enigma, che ha tutta l'aria di proseguire nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore in onda a settembre.

E voi che dite, Achille è vivo o Bergamini ha avuto l'intuizione gusta?