Si fanno sempre più coinvolgenti le storie all'interno della soap Il Paradiso delle Signore. A poche settimana dalla fine della quinta stagione, non mancheranno i colpi di scena. Le anticipazioni rivelano infatti che a tenere banco sarà il triangolo amoroso composto da Maria Puglisi, Rocco Amato e Irene Cipriani. Entrambe le coinquiline sognano di coronare il loro amore con il giovane magazziniere, ma soltanto una di loro potrà realizzare questo desiderio. Ad avvicinarsi sempre di più al magazziniere sarà Irene che a furia di essere consolata da Rocco finirà per baciarlo.

La ragazza però sarà in preda al panico e si sentirà in colpa per aver commesso uno sgarbo a Maria, sapendo che anche la sarta è perdutamente innamorata del ragazzo. Irene dunque, nonostante il suo carattere a tratti incurante, potrebbe decidere di non proseguire la conoscenza con Rocco per non prendersi gioco dei sentimenti della sua amica.

Giuseppe accusa Irene per la contraffazione degli abiti

Nel corso dei prossimi episodi della soap italiana, al Paradiso succederà qualcosa di molto strano. La strategia architettata da Girolamo, con l'aiuto di Giuseppe Amato, coinvolgerà una persona che in realtà sarà del tutto innocente. Il signor Amato si sentirà in trappola quando al grande magazzino inizieranno a sospettare della presenza di qualche malintenzionato, che vorrà copiare alcuni capi della nuova collezione.

A quel punto il padre di Salvatore sposterà i sospetti su Irene Cipriani, non rendendosi però conto che rischierà di rovinare il rapporto tra Rocco e Maria, la ragazza che desidera accanto al nipote.

Passione tra Rocco e Irene

Essendosi tirata in causa, la signorina Cipriani sentirà la necessità di essere consolata da qualcuno.

Come accaduto altre volte, la ragazza non esiterà a confidarsi con Rocco. Il magazziniere farà di tutto per confortare la Venere bionda, a tal punto da scambiarsi un appassionante bacio. Da li il poi, il nipote di Agnese metterà da parte la sua timidezza e inizierà a dimostrare i sentimenti che prova nei confronti della ragazza.

Rocco non farà altro che inseguire Irene e per approfondire la loro conoscenza, deciderà di invitarla fuori ma colpo di scena: lei non accetterà l'invito. La signorina Cipriani, seppur abbia un carattere molto estroverso, sarà sommersa dai sensi di colpa nei confronti di Maria. Quest'ultima nel frattempo spererà con tutto il cuore di poter coronare il suo sogno d'amore con il giovane magazziniere, ignara del rapporto, sempre più intimo, tra lui e la sua coinquilina. Irene infatti farà finta di nulla e non confesserà alla signorina Puglisi il bacio dato a Rocco. Visto che la Venere sembrerà non ricambiare con i fatti, il sentimento che prova nei confronti del magazziniere, potrebbe rinunciare a lui per non fare un torto alla sarta.