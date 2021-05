Perché Adelaide sta facendo di tutto per spingere Marta nelle braccia di Dante? Il Paradiso delle Signore 5 sta regalando un'emozione dopo l'altra, specie per quanto riguarda i risvolti amorosi di alcuni protagonisti storici. Tra questi ci sono Marta e Vittorio, ora al capolinea dopo i rispettivi tradimenti. Tuttavia, se Conti pare essere certo di essere innamorato della moglie - anche se prova non poco risentimento - lo stesso non si può dire della sua consorte, dubbiosa sul da farsi con il fascinoso Romagnoli. L'ago della bilancia potrebbe essere mosso da Adelaide, che sta facendo di tutto per far riavvicinare la nipote all'amante italoamericano.

Ci chiediamo perché e soprattutto quale secondo fine abbia la contessa.

Dante conquista i Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore

Romagnoli ha sconvolto la vita di Marta e, anche se lei non lo vuole ammettere, l'ha resa comunque felice. Con quali occhi lei lo guarda e con quale delicatezza accarezza i regali che le fa recapitare Dante? Un atteggiamento che non appartiene a una persona indifferente. La bella Guarnieri però, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, ribadirà a Vittorio di essere innamorata solamente di lui. Non solo: dopo essersi riavvicinata al marito, prenderà una decisione definitiva riguardo Dante.

Ci saranno però sorprese, in quanto un evento inaspettato turberà la felicità ritrovata dei coniugi Conti.

Adelaide e Umberto c'entreranno con questo imprevisto? La contessa e il commendatore, strano a dirsi, sembrano 'tifare' per il bel Romagnoli e non solo per quanto riguarda la vita sentimentale di Marta.

Umberto ha trovato in Dante un fedele alleato, che sarà pronto a giocare sporco con Cosimo per salvarlo dalle sue accuse infamanti.

Adelaide, oltre a riconoscere la tempra di Romagnoli, continua a fare in modo che la nipote scelga lui, spingendola sottilmente nelle sue braccia: perché?

La vita è fatta di incontri

Adelaide ha fatto notare a Umberto come a Marta brillino gli occhi quando vede Dante. Una luce che sembra essersi spenta invece per Vittorio. Secondo la contessa, Romagnoli potrebbe essere la persona giusta per la nipote.

Guarnieri non è dello stesso avviso; nonostante stimi moltissimo Dante, è certo che l'uomo perfetto per la figlia sia Vittorio.

La contessa continuerà a sperare che Marta scelga Dante. Un atteggiamento decisamente sospetto e pieno di interrogativi. Crediamo che possa c'entrare in qualche modo con la faccenda della sparizione di Ravasi. Romagnoli era a New York e potrebbe sapere molte più cose di quanto si immagini. Non si esclude dunque che Adelaide e Dante creino un'alleanza puntando sulla delicata situazione sentimentale di Marta.