Continuano ad entusiasmare le storie legate al più importante magazzino milanese. La quinta stagione della soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore si è quasi conclusa e gli spoiler confermano che non mancheranno i colpi di scena nella prossima edizione. Molti attori hanno già confermato la loro presenza all'interno del cast della sesta stagione. Uno di questi è il personaggio di Nino (Luca Grispini). Nel corso della quinta stagione il giovane ha fatto breccia nel cuore di Dora, la quale ha fatto di tutto per cercare le sue attenzioni. Purtroppo la signorina Vianello è venuta a conoscenza che Nino è un seminarista, anche se non è rimasto per niente indifferente al loro primo incontro.

Nel corso dei nuovi episodi, Nino potrebbe innamorarsi della ragazza e decidere di lasciare il suo percorso da seminarista.

Dora si innamora dsi Nino

La new entry de Il Paradiso delle Signore, Nino, ha portato una ventata di aria fresca all'interno del gruppo dei ragazzi. Grazie a Don Saverio, il giovane è entrato a far parte della squadra di ciclismo formata da Armando ed ha conquistato immediatamente il cuore della signorina Vianello. Dal giorno del loro incontro, la Venere non ha mai smesso di pensare al ragazzo. Ha sperato tanto che Nino potesse invitarla ad uscire ma puntata dopo puntata si è accorta che il sentimento nei suoi confronti non era ricambiato. Il ragazzo infatti, nonostante sia stato colpito da Dora, non è venuto meno all'impegno preso con la fede.

Nino infatti è uno studente del seminario e a breve diventerà un prete. A scoprirlo per primo è stato Rocco, che non ha esitato a raccontarlo a Maria, Stefania ed Anna. Le ragazze hanno fatto di tutto per far cambiare idea a Dora, sperando che la ragazza potesse dimenticarlo. Purtroppo le cose non sono andate proprio così.

I sentimenti del seminarista

Nell'episodio 148 Dora ha scoperto che Nino è un seminarista ed è rimasta particolarmente delusa. Malgrado la spiacevole notizia, la Venere ha proposto al giovane di approfondire la loro conoscenza solo ed esclusivamente come amici. Nino non ha esitato a rifiutare e proprio da questa conoscenza che con il passare dei giorno il giovane potrebbe far chiarezza con i suoi sentimenti.

Da alcuni spoiler è stata confermata la presenza dell'attore anche nel corso della sesta stagione. Dato che fin dal primo momento che Nino ha incontrato Dora è stato frenato, per mantenere fede all'impegno preso con il Signore, il giovane potrebbe riflettere su quello che realmente prova nei suoi confronti. Nino potrebbe rendersi conto di amare la Venere e quindi decidere di lasciare il seminario per fidanzarsi con lei. Qualora questo avvenga si prospetta all'orizzonte l'inizio di nuove appassionanti storie.