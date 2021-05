Le storie all’interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore continuano ad appassionare milioni di telespettatori italiani. La quinta stagione è quasi giunta al termine e il gran finale potrebbe riservare diversi colpi di scena. Marta potrebbe accettare di trasferirsi a New York con Dante ma Vittorio potrebbe raggiungerla e salvare così il loro matrimonio.

I coniugi Conti in crisi

A tenere banco in queste ultime puntate de Il Paradiso delle Signore è stato il rapporto tra i coniugi Conti. Dopo il ritorno a Milano, Marta ha appreso che il marito ha scoperto del suo flirt amoroso con Dante Romagnoli, diventato socio in affari di Vittorio.

Nel corso delle ultime puntate il dottor Conti ha raccontato di aver baciato la cognata Beatrice durante la permanenza della moglie in America. A quel punto i due hanno deciso mantenere le distanze, anche se i due non hanno smesso di pensarsi. In particolare modo Vittorio non ha avuto dubbi sul fatto di amare ancora la moglie. Ad essere sommersa di dubbi invece è stata la figlia di Umberto. La ragazza ha preferito rimanere a Villa Guarnieri per riflettere sui sentimenti che prova nei confronti del direttore dell’atelier. Ad alimentare i dubbi di Marta è stato proprio l’amante Dante, anche lui tornato in Italia, ma con lo scopo di riprendersi la ragazza. Romagnoli in questo periodo non ha fatto altro che mettere Marta contro il marito e ha fatto di tutto per cercare di conquistarla.

Dante e Marta si trasferiscono negli USA?

Dopo qualche settimana di separazione, Vittorio ha deciso di lasciarsi guidare dal suo cuore e parlare con la moglie, con l’intento di convincerla a tornare insieme. Nell’episodio 140, Conti voleva raggiungere la sua amata ma per strada ha visto qualcosa che lo ha tanto turbato: Marta e Dante che si baciavano appassionatamente.

Come si vedrà nei prossimi episodi, Vittorio sarà furioso per quanto visto e inizierà a comportarsi diversamente con la moglie. Tuttavia la fotografa non riuscirà a capirne il motivo ma nonostante ciò, marito e moglie riusciranno a trovare un equilibrio, almeno dal punto di vista professionale. La presenza di Dante nelle vite dei coniugi Conti potrebbe continuare ad ostacolare il loro matrimonio.

L’uomo più di una volta ha proposto a Marta di tornare a New York, dove la loro conoscenza ha avuto inizio, e iniziare una nuova vita insieme. La giovane fotografa quindi potrebbe capire di essere felice con Romagnoli e decidere di trasferirsi in America con lui, ponendo definitivamente fine al suo matrimonio con Vittorio. A quel punto il dottor Conti potrebbe non darsi per vinto e dunque tentare di raggiungerla per portare la moglie in Italia, dando così una seconda possibilità al loro amore.