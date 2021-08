L'Inter continua a monitorare vari attaccanti giovani sul mercato alla ricerca di un profilo che possa piacere al club e all'allenatore Simone Inzaghi. La società nerazzurra e il tecnico hanno organizzato un meeting per decidere un eventuale nuovo attaccante. Sul taccuino di Marotta e di Ausilio sono stati segnati vari nomi di giovani talenti che ricoprono tale ruolo, come Scamacca e Keità Balde. Non si esclude un colpo last minute.

Gianluca Scamacca, il giocatore conteso da mezza Serie A

Sull'attaccante di proprietà del Sassuolo vi è un forte interesse di vari club di Serie A come il Cagliari, la Juventus e l'Inter.

Scamacca nelle ultime ore è stato accostato soprattutto alla Juventus, che dovrà trovare il sostituto di Cristiano Ronaldo, il quale ha ufficialmente firmato con il Manchester United.

Anche il Cagliari del presidente Giulini ha pensato a Scamacca per l'attacco dei sardi, soprattutto dopo la partenza di Giovanni Simeone in direzione Hellas Verona, ma il giocatore non vorrebbe trasferirsi alla squadra rossoblu. Infine sull'attaccante classe 1999 vi è l'interesse anche dell'Inter che lo vorrebbe portare a Milano attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto per completare il reparto offensivo di Simone Inzaghi.

Keita Balde vuole ritornare in Italia, l'Inter ci pensa

Negli ultimi giorni è stato fatto anche il nome di Keita Balde per l'attacco nerazzurro.

Il suo contratto con il Monaco scade a giugno 2022, ma il giocatore vorrebbe avere l'opportunità di giocare la Champions League, competizione nella quale non ci sarà il Monaco che è stato eliminato dallo Shaktar Donetsk di De Zerbi. Dopo la recente esperienza con la maglia della Sampdoria, il giocatore vorrebbe ritornare in Italia nel campionato di Serie A.

L'Inter nel frattempo aspetta, prende tempo e studia tutti gli scenari di mercato possibili per trovare il colpo perfetto che possa servire a migliorare ancora di più la squadra.

Giocatori a confronto: Scamacca e Keita Balde

Gianluca Scamacca è un giocatore classe 1999 che ricopre il ruolo di centravanti. Dotato di una buona prestanza fisica e di una buona tecnica.

Molto forte e abile nel gioco aereo, è stato paragonato più volte a Christian Vieri, uno dei suoi giocatori preferiti. In Serie A, con la maglia del Genoa, ha collezionato 30 presenze con 8 goal e 2 assist. Nel caso in cui venisse acquistato dall'Inter, diventerebbe il vice di Lukaku.

Keita Balde è un giocatore dotato di esperienza anche in ambito internazionale nonostante la sue età di 26 anni. Può giocare come seconda punta oppure come ala offensiva, è un giocatore molto veloce e molto abile nel dribbling. Attualmente si trova sotto contratto con il Monaco dopo aver terminato il prestito alla Sampdoria. Ha già vestito la maglia dell'Inter nella stagione 2018/2019. In Serie A ha vestito anche la maglia della Lazio e della Sampdoria collezionando in totale centocinquantanove presenze, trentotto goal e diciotto assist.

Nel caso in cui venisse acquistato dall'Inter potrebbe ricoprire il ruolo di esterno destro e sinistro nel 3-5-2 di mister Inzaghi.