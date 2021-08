La nuova stagione di Un posto al sole entra finalmente nel vivo, offrendo agli spettatori uno degli episodi più sconvolgenti mai andati in onda. Nei primi venti minuti della puntata, la narrazione è rimasta sui canoni classici della soap, mostrando i soliti confortanti siparietti familiari, ma la tensione è andata sempre crescendo e, nel finale, è stata svelata la scena, tanto attesa, in tutta la sua crudezza. Susanna giace a terra riversa in una pozza di sangue, mentre Niko, in preda al panico, la soccorre. Cosa è successo? La ragazza è ancora viva?

E chi è stato ad aggredirla? Nell'articolo verrà analizzato quello che è stato mostrato agli spettatori, senza fare spoiler su quello che succederà successivamente.

Un posto al sole: un episodio sconvolgente

C'era grande attesa, tra i fan di Un posto al sole, per l'episodio di lunedì 30 agosto, per un particolare evento drammatico che sarebbe accaduto durante la puntata e, in effetti, le attese non sono state disilluse. Nonostante gli spoiler avessero parlato di una brutale aggressione ai danni di Susanna (Agnese Lorenzini), gli spettatori, probabilmente, non erano preparati a tale visione. Va detto che, per rispetto delle linee della serie, non è stata mostrata nessuna scena particolarmente truculenta, tuttavia l'immagine di Susanna insanguinata resterà di sicuro impressa nella memoria dei fan di Upas.

Un amore infelice

Lo spettatore che non aveva letto spoiler, sarà rimasto sicuramente sconcertato davanti all'evoluzione di questa puntata. Nella prima parte, la presenza dei bambini non lascia minimamente spazio all'idea che stia per accadere qualcosa di così orribile. Al centro della narrazione, c'è la storia d'amore tra Niko (Luca Turco) e Susanna.

Quest'ultima, più volte nell'episodio, si mostra pentita al ragazzo, provando anche a baciarlo, ma Poggi è confuso, non si fida e la respinge. Dopo aver riflettuto una notte intera, Niko però sembra aver preso una decisione. L'uomo è pronto a ricominciare questa storia d'amore e si avvia verso lo studio per parlarne con la ragazza.

Un misterioso aggressore

È solo nei minuti finali che si consuma il dramma. Niko arriva allo studio e trova Susanna riversa a terra in una pozza di sangue. Da una ferita alla testa il sangue sgorga fluentemente, mentre lo spettatore viene lasciato con una gran sensazione di vuoto ed il dubbio che la ragazza possa essere morta. La sera prima, Susanna è rimasta sola nello studio e qualcuno ha suonato alla porta. Durante la puntata sono stati forniti pochissimi elementi per stabilire chi possa essere stato ad aggredirla. Nell'episodio di venerdì era stato accennato ad un misterioso collega che aveva brindato con la ragazza, ma la sensazione è che la risoluzione del caso possa essere molto più complessa di così.

Al momento i personaggi che hanno maggiori moventi sono da ricercare tra i protagonisti della serie, anche se risulta davvero impossibile pensare a Niko o Renato capaci di tali azione. Chi potrebbe averla assalita? Di sicuro restano i dubbi legati al misterioso collega della ragazza con cui ha brindato e al rider, mostrato più volte in puntata, senza però una vera utilità narrativa. L'episodio è stato indubbiamente doloroso, ma la sensazione è che apra la strada ad una stagione ricca di colpi di scena.