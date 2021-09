Lunedì 13 settembre 2021 è andata in onda la prima puntata de Il Paradiso delle Signore 6. Il Grande magazzino ha riaperto alla clientela, con Vittorio pronto a voltare pagina dopo l'addio di Marta. Certo, non è facile, ma Conti ha in mente un sacco di progetti interessanti e in primis la rivista dedicata al Paradiso, con la collaborazione preziosa di Umberto Guarnieri. Tra i grandi assenti c'è Federico, che ha deciso di lasciare Milano non mantenendo la promessa fatta alla fine della scorsa stagione. Cattaneo è con Marta oltreoceano a dirigere un'agenzia pubblicitaria.

Perché Federico ha preso questa decisione e, soprattutto, tornerà a Milano?

Federico torna ne Il Paradiso delle Signore 6?

Nella scorsa stagione della soap, Adelaide aveva cercato di fermare Marta facendo accorrere alla villa suo fratello Federico. Il giovane Cattaneo aveva provato a farla riflettere, ma senza risultato.

Marta era ormai decisa a lasciare Milano e anche Vittorio, nonostante ci fosse stata la speranza di un loro riavvicinamento.

Federico fece una promessa a Marta, ovvero di stare accanto a Vittorio, quasi come fosse la sua ombra. Una promessa che, scopriamo, non è stata mantenuta.

Il giovane Cattaneo, a sorpresa, ha raggiunto la sorella a New York e con lei ha iniziato una nuova vita.

Come mai questa decisione improvvisa? Ci chiediamo se Federico possa cambiare idea e tornare a Milano.

Adelaide angosciata per Marta e Federico

Nella prima puntata della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 6 andata in onda lunedì 13 settembre su Rai 1, Adelaide ha avuto una strana sensazione dopo aver chiamato al telefono Marta.

In questa circostanza, abbiamo scoperto che Federico era con lei, deciso a dirigere la loro nuova agenzia pubblicitaria.

La contessa è indispettita perché la comunicazione continua a cadere. Umberto non ha dubbi: secondo il suo parere, è la stessa Marta che riattacca di proposito, anche se non si sa per quale motivo.

Anche se cerca di nascondere la sua sensibilità, a Guarnieri manca moltissimo sua figlia.

Per cercare di non cadere nella malinconia, pensa al lavoro. Ha diverse commissioni da sbrigare, anche perché ora è socio di Vittorio.

La contessa però è angosciata, teme che Marta possa farsi del male. Federico non ha molta esperienza e New York è piena di concorrenza spietata.

Perché Federico è partito?

Un grande quesito resta in sospeso: come mai il giovane Cattaneo non ha mantenuto la promessa e ha deciso di lasciare la città meneghina?

Secondo il nostro parere, Federico ha voluto semplicemente cambiare vita dopo le tante delusioni degli ultimi tempi. New York di certo rappresentava un'opportunità da non perdere. Tuttavia, non escludiamo che dietro la sua partenza ci siano motivi più seri.

Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 per vedere se verranno resi noti i motivi della partenza di Federico Cattaneo.