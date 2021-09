Da pochi giorni è iniziata su Rai 1 la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore e non sono mancate le sorprese.

A Milano ha fatto ritorno Anna Imbriani. Rimasta vedova di Quinto, la giovane ha deciso di tornare in città e cercare un nuovo lavoro. Grazie all'intercessione di Roberto Landi, Anna è riuscita a trovare un nuovo impiego al Circolo. Durante il suo debutto nel prestigioso locale milanese ha conosciuto Salvatore Amato, il quale aveva appena consegnato dei dolci per la cena di gala.

Il giovane Amato è rimasto affascinato dalla bellezza di Anna.

Dal loro sguardo e dalle continue attenzioni dell'uomo, si presuppone che tra i due nelle prossime puntate possa accadere qualcosa di più profondo di una semplice amicizia. D'altra parte, dopo la storia d'amore terminata con Gabriella Rossi, secondo le storyline mostrate nelle ultime settimane, Salvatore sembra essere pronto a innamorarsi ancora.

Il Paradiso delle Signore, l'incontro di Salvatore e Anna

Tra i personaggi che sono tornati a far parte della grande famiglia del Paradiso c'è pure Anna Imbriani. Quest'ultima in passato era una delle Veneri e amica del dottor Conti. Anna si era fidanzata con Quinto Reggiani, insieme al quale aveva lasciato il capoluogo lombardo. Dopo la morte del marito, non riuscendo a crescere la piccola Irene da sola, la giovane Imbriani è tornata a Milano con lo scopo di trovare un lavoro e di essere aiutata da Roberto Landi, il direttore creativo dell'atelier.

Non volendo pesare sulle spalle di Vittorio Conti, Anna ha chiesto supporto a Landi e dopo il loro incontro segreto, Anna è riuscita a ottenere un colloquio come guardarobiera al Circolo.

Come visto nella puntata trasmessa venerdì 17 settembre, la giovane ha fatto ingresso nel prestigioso locale milanese per presentarsi alla Contessa di Sant'Erasmo.

In quel momento è entrato anche Salvatore Amato. Il titolare della caffetteria ha consegnato il dessert da servire alla cena di gala e non ha potuto fare a meno di notare la presenza di Anna. Quest'ultima era molto agitata per tale incontro e ha cercato in tutti i modi di sistemare la propria gonna, segni tangibili di un apprezzamento, almeno fisico, nei confronti dell'uomo.

Il giovane Amato ha regalato una spilla alla giovane ed è rimasto affascinato dalla sua bellezza.

I due si sono presentati, poi dopo qualche minuto la giovane Imbriani ha avuto l'approvazione di Adelaide di prendere subito servizio al Circolo.

Dallo sguardo che si sono scambiati Anna e Salvo, sembrerebbe essere nata fin dal primo istante un'intesa: nelle prossime puntate il rapporto tra Salvo e Anna potrebbe intensificarsi. I due giovani potrebbero ad esempio rincontrarsi al Circolo, dove la ragazza ha trovato ormai un impiego, da lì non è escluso che possano pian piano diventare una coppia.