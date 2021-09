Il mercato della Juventus si è chiuso senza i grandi colpi dell'ultima ora. La dirigenza non ha potuto dare ad Allegri il centrocampista e l'attaccante: è arrivato solo Moise Kean. Toccherà ad Allegri cercare di risolvere i problemi prima del mercato di gennaio. Intanto, sembra quasi certo che a guidare l'attacco bianconero come titolare sarà Paulo Dybala.

Mercato difficile in casa Juventus, non è arrivato il sostituto di Ronaldo, Kean da solo è troppo poco

La Juventus, in questa sessione di mercato estivo, ha avuto molti problemi; dopo l'addio di Ronaldo, infatti, non è arrivato il sostituto all'altezza.

Kean da solo non può riempire il vuoto lasciato dal campione portoghese, per questo motivo serviva un altra punta come ad esempio Mauro Icardi.

Nonostante i tentativi da parte della Juventus per arrivare all'attaccante ex Inter, il Psg non ha aperto al prestito, tutto rimandato forse a gennaio. Si è cercato di arrivare a un dialogo, ma anche se Mbappe è rimasto, il club francese non ha voluto cedere Icardi per il momento.

Lo stesso discorso vale per il centrocampista: Pjanic era l' obiettivo principale, ma il giocatore non ha voluto ridursi l'ingaggio che era di otto milioni e mezzo, una cifra troppo alta per le casse della Juventus. L'alternativa era Witsel, ma il belga alla fine è rimasto al Borussia Dortmund.

In questa sessione sono arrivati Locatelli, Kaio Jorge e Kean; sono usciti Demiral, Ronaldo, Buffon e Romero. Oltre ai rientri di Rugani e De Sciglio. Occorreva un innesto di qualità, per non far rimpiangere Ronaldo, l' unica speranza è nel mercato di gennaio. Se le cose non vanno bene bisognerà tornare ad operare per cercare di tappare I buchi.

Come potrebbe giocare la nuova Juventus di Allegri: Dybala al centro del progetto

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri dovrebbe giocare così dopo la chiusura del mercato. Formazione tipo: Sczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Locatelli, Bentancur, Chiesa, Dybala, Kean, Morata.

La seconda formazione potrebbe essere l'alternativa a quella titolare: Perin, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Danilo, Arthur, Ramsey, Rabiot, Mckennie, Bernardeschi, Kulusevski.

Allegri deve essere bravo a costruire una squadra con questi giocatori, dato che nelle prime due partite ha ottenuto solamente un punto contro avversari molto più deboli come Udinese e Empoli. Adesso, dopo la sosta per le nazionali, arrivano subito due partite fondamentali con Napoli e Milan, saranno loro a indicare lo stato di forma della Juventus, non bisogna più sbagliare per non vedere le altre squadre prendere il largo in classifica dopo solo tre giornate. Il compito sarà difficile, tutto ora è nelle mani di Paulo Dybala, sarà lui l'uomo simbolo dopo la partenza di Cristiano Ronaldo; l'attaccante argentino dovrà caricarsi la squadra sulle spalle, facendo il definitivo salto di qualità. Il rinnovo, a questo punto, sarà una formalità, le parti sono vicine e l'esito dell'operazione sarà positivo.