Grande avvio di stagione per l'Inter di Simone Inzaghi che sta offrendo un bel calcio e grandi prestazioni, condite da risultati altrettanto importanti.

La vittoria contro la Fiorentina con il risultato di 3-1 hanno confermato le ottime sensazioni nei confronti della nuova guida tecnica Simone Inzaghi, che sta macinando record su record per continuare il percorso di crescita, così da confermarsi in campionato ed offrire ottime prestazioni anche in Champions League.

Il successo contro l'undici di Vincenzo Italiano, autore di un grande primo tempo, permette ai nerazzurri di riagguantare la vetta della classifica, aspettando il Napoli che scenderà in campo a Marassi contro la Sampdoria.

I nerazzurri sotto rete sono molto concreti e siglano molte reti e ed eguagliando un record molto significativo: 18 reti nelle prime 5 partite, come nella stagione 1960-61. Una statistica che sottolinea anche l'ottimo lavoro sul mercato di Marotta che nonostante la cessione faraonica di Lukaku al Chelsea, è riuscito a sopperire alla cessione del Big Rom con gli acquisti di Dzeko e Correa che hanno già offerto gol e grandi prestazioni. A ciò, si aggiunge la grande verve realizzativa di Lautaro, autore di 3 reti in quattro partite e che si sta ritagliando un ruolo da leader nella nuova Inter di Inzaghi.

Grande il lavoro anche in fase difensiva con il trio Skriniar, De Vrij e Bastoni sugli scudi.

L'ex tecnico della Lazio sta puntando molto su un aspetto che durante l'esperienza biancoceleste non ha avuto: la rosa. Infatti, grazie a cambi oculati, è riuscito a coinvolgere tutti dando spazio anche a calciatori che con Conte hanno visto il campo in poche circostanze, come Vecino e Gagliardini, importanti nelle rotazioni.

Un'Inter che marcia bene e che è pronta a riconfermarsi in campionato ed avere un ruolo importante anche in Europa.

Inter, Atalanta e Shakthar: sfide fondamentali

Nelle prossime due partite, i nerazzurri avranno due sfide fondamentali contro l'Atalanta in campionato e contro lo Shakthar in Champions.

La sfida contro la Dea di Gasperini è fondamentale, visto lo stato di forma dei bergamaschi che dopo una partenza non esaltante, arriva da due vittorie consecutive e sta recuperando giocatori importanti come Zapata e De Roon, in attesa di Muriel.

I nerazzurri hanno tutta l'intenzione di conquistare i tre punti, così da rimarcare la loro candidatura per lo Scudetto.

Dopo la sfida contro l'undici di Gasperini, ci sarà l'importante sfida contro lo Shakthar di Roberto De Zerbi che suona già come uno spareggio visto che le due compagini sono andate incontro ad una sconfitta nell'esordio europeo. Una sfida importante che i nerazzurri non possono assolutamente sbagliare per continuare il cammino in Champions.

Infine, chiude il trittico la sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo.