Il 3 e 4 ottobre, in Italia, oltre 1000 comuni sono chiamati al voto per le elezioni amministrative, finalizzate al rinnovo di sindaci e consigli comunali. Fra le città più importanti chiamate al voto ci sono anche Roma, Milano, Napoli e Torino. Inoltre in Calabria si svolgono le elezioni regionali.

Oltre all'ambito locale, queste elezioni potrebbero avere un'importanza anche sul piano nazionale. Ciò che in questi giorni uscirà dalle urne potrebbe infatti determinare le scelte dei partiti e forse in parte anche la direzione che prenderà il governo Draghi.

Destra, sinistra e Draghi

Secondo i sondaggi nazionali, raccolti dai principali istituti fino a metà settembre, i quattro maggiori partiti italiani si trovavano in una situazione piuttosto simile, con Fratelli d'Italia davanti alla Lega, che precedono il PD e il Movimento 5 Stelle. Anche se ovviamente si trattava di sondaggi svolti in tutta Italia (e non solo nelle città al voto in questo weekend) e appunto su un voto "politico" e non invece amministrativo.

Per il post-elezioni amministrative è comunque possibile immaginare due possibili scenari: uno in cui tale situazione di "pareggio" viene confermata e uno in cui invece un particolare schieramento politico riesce a prendere sull'altro un importante vantaggio.

Il primo scenario lascerebbe la situazione sostanzialmente inalterata a breve termine, mentre a lungo termine porterebbe i partiti a far durare il più possibile il governo Draghi, dal momento che nessuno si sentirebbe pronto ad affrontare la prova delle urne con la prospettiva di un esito incerto e quindi potenzialmente sfavorevole.

Se invece fosse il secondo scenario a concretizzarsi, ossia quello in cui uno schieramento riesce ad accumulare un considerevole vantaggio sull'altro, la parte vincitrice potrebbe o tentare di far cadere il governo per arrivare magari a elezioni politiche anticipate e quindi assicurarsi di capitalizzare tali consensi al più presto anche nel futuro parlamento.

Gli outsider

Ma gli elementi interessanti che emergono dalle elezioni amministrative spesso sono dati anche dalla presenza, in diverse città, di possibili outsider fra i vari candidati. Ossia di personalità che hanno deciso di candidarsi senza l'appoggio delle principali coalizioni o partiti. Fra gli esempi è possibile citare Carlo Calenda a Roma, Ugo Mattei a Torino, Antonio Bassolino a Napoli e Luca Palamara alle suppletive per la Camera nel collegio Roma Primavalle.

Anche il risultato di questi candidati fuori dagli schieramenti principali potrebbe condizionare la prospettiva di chi intende portare avanti la propria azione Politica al di fuori dei partiti e dalle alleanze tradizionali.

Le possibili conseguenze del voto dentro ai partiti

Queste elezioni amministrative, potrebbero essere importanti anche per le vicende interne ai singoli partiti.

Per esempio la Lega, ha in sé una linea politica più "moderata" (dei governatori del nord e di Giorgetti) e una più "sovranista", vicina al leader nazionale Salvini. Non è escluso che di fronte a un eventuale risultato negativo possano cambiare gli assetti interni.

Per il PD invece un buon risultato potrebbe significare una maggior credibilità per il segretario nazionale Letta, mentre uno cattivo potrebbe aumentare i dissidi interni.

Un discorso simile va fatto anche per il Movimento 5 Stelle dove il nuovo leader Conte si confronta con la sua prima tornata elettorale.