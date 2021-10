Proseguono le puntate Il Paradiso delle Signore 6, che entrano nel vivo della nuova stagione. Flora si trasferisce a Villa Guarnieri, inconsapevole che l'invito fatto da Adelaide è solo una scusa per mettere le mani sulla lettera che le ha lasciato Achille e nella quale, con tutta probabilità, è racchiuso il segreto sulla sua morte e di ciò che realmente è successo in America. Gli inquirenti hanno derubricato tutto a incidente, ma sappiamo bene che così non è. La giovane Ravasi inizierà a capire che dietro la scomparsa del padre c'è molto di più e non perderà tempo per indagare sulle reali responsabilità della contessa e del commendatore.

Un colpo di scena cambierà tutto: Adelaide sparirà per un mese da Milano, lasciando una scia di mistero. Che cosa accadrà alla bella Sant'Erasmo?

Flora vicina a Umberto, Il Paradiso delle Signore nuove anticipazioni

Nei prossimi episodi, la giovane Ravasi si insinuerà nelle vite di Adelaide e Umberto. Stando a stretto contatto con Guarnieri, si accorgerà di esserne profondamente affascinata. I comportamenti di Flora non sempre sono stati chiari. Quando è arrivata a Milano, ha lasciato i suoi bozzetti al grande magazzino, ma siamo proprio sicuri che si sia trattata di una semplice dimenticanza? Non si esclude che la stilista abbia pianificato tutto per restare in pianta stabile in città, così da fare luce sulla morte di Achille.

Al Paradiso c'è fermento per la sua presenza e non tutti sono stati d'accordo con la decisione avventata di Vittorio, pronto ad assumerla al posto di Gabriella. In particolare, Agnese sembra aver intuito che la giovane Ravasi non la racconti giusta. Tra le due ci saranno presto degli scontri non esenti da conseguenze.

Adelaide sparisce nel nulla nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore

In una delle sue recenti interviste, Vanessa Gravina ha svelato che l'incolumità della contessa Adelaide verrà messa in serio pericolo da un personaggio femminile. Tutto porta a Flora, che capirà che dietro la morte di Achille ci sono oscuri retroscena.

Villa Guarnieri sarà teatro di molti colpi di scena, a partire dalla vicinanza stretta tra Flora e Umberto. Ipotizziamo che la bella Ravasi possa sedurre il commendatore per estrapolargli le informazioni delle quali ha bisogno. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rendono poi noto che Adelaide sparirà per un po'. Non si esclude che questa assenza possa essere legata a un gesto estremo di Flora, alla ricerca della verità. La contessa verrà rapita? L'ipotesi è plausibile, anche perché nelle prossime puntate, Adelaide verrà a conoscenza del contenuto della lettera di Achille lasciata a Flora. Non resta dunque che attendere con pazienza i nuovi episodi della soap in onda su Rai 1.