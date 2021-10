Nella giornata di venerdì 15 ottobre è andata in onda su Canale 5 la puntata di Uomini e donne in cui Joele Milan ha lasciato il programma. Dopo che la redazione e Maria De Filippi hanno scoperto che il single del dating show aveva preso un accordo con Ilaria, il tronista ha dovuto interrompere il suo percorso nella trasmissione Mediaset. Dopo la messa in onda dell'episodio, Joele ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, spiegando la sua versione dei fatti e ammettendo le proprie responsabilità, ma lanciando una frecciatina al programma.

Infatti, Milan ha affermato di essersi sentito considerato un po' meno rispetto agli altri protagonisti dello show.

Uomini e Donne: Joele rompe il silenzio su quanto accaduto nello show

Da qualche settimana il pubblico da casa stava attendendo la messa in onda della registrazione di Uomini e Donne del 26 settembre e, nella giornata di venerdì 15 ottobre, è stata trasmessa la puntata in cui Joele Milan ha dovuto lasciare il programma dopo che era venuto a galla l'accordo che aveva preso con la sua corteggiatrice. In serata, l'ex tronista ha commentato la vicenda, affermando: ''Sono qui poi per parlare, mettendoci la faccia, di quello che è successo prima e dopo la puntata''.

Uomini e Donne: la versione di Joele Milan

Joele ha proseguito poi rivelando: ''In quel momento mi sono trovato di fronte ad una situazione che non mi aspettavo. Mettetevi anche nei miei panni''. L'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che solo a mente più lucida una persona può essere in grado di dire realmente ciò che pensa.

Milan ha poi dichiarato: ''Non ho mai detto di essere stato un santo''. Inoltre, Joele ha affermato di avere già chiarito la sua posizione con chi di dovere.

Joele Milan lancia una frecciatina alla redazione di Uomini e Donne

Joele ha commentato poi il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi e, ripensando alla sua esperienza a Uomini e Donne, ha lanciato una frecciatina alla redazione.

A tal proposito, infatti, l'ex tronista ha confidato: ''Non vi nego che dal primo momento, la mia percezione è stata quella di essere stato considerato un po' meno rispetto agli altri''. Inoltre, Milan ha spiegato che forse il pubblico della trasmissione di Canale 5 si sarebbe aspettato una sfuriata da parte della padrona di casa, ma non è accaduto, aggiungendo: ''Questo non giustifica il mio errore e il mio avere infranto le regole''. Joele ha anche affermato che quanto aveva detto durante il ballo era una battuta fuori luogo, ma non si sarebbe mai sognato di avere contatti con la corteggiatrice di nascosto. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Joele e Ilaria continueranno la loro conoscenza anche lontano dalle telecamere.