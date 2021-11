Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, andate in onda su Rai 1, è venuta a galla la verità su quanto accaduto a Giuseppe, mentre era in Germania. Infatti, Agnese ha scoperto che suo marito aveva avuto un figlio con Petra. Le cattive amicizie del signor Amato e la condotta avuta nel corso del tempo potrebbero però portare alla luce un retroscena: Giuseppe potrebbe essere stato truffato da Girolamo e Petra, che potrebbero avergli fatto credere di avere avuto un figlio. A quel punto, scoperto l’inganno, il marito di Agnese potrebbe tornare a Milano, lasciando definitivamente la Germania.

Il Paradiso delle signore: Giuseppe potrebbe essere stato truffato da Girolamo e Petra

Da quando il signor Amato è tornato nel capoluogo lombardo, Giuseppe si è messo nei guai in diverse occasioni. Infatti, il papà di Tina si è fatto influenzare dall’amico Girolamo, per commerciare abiti falsi de Il Paradiso delle signore. In aggiunta a questo, Agnese ha scoperto un ammanco di soldi sul libretto di risparmi, venendo a conoscenza che Giuseppe aveva dato quei soldi a Petra, madre di un figlio che aveva avuto in Germania. Nelle prossime puntate potrebbe esserci un colpo di scena, perché il signor Amato potrebbe scoprire di essere stato ingannato da Girolamo e Petra, che avrebbero fatto credere a Giuseppe di avere avuto un bambino.

Il Paradiso delle signore: Petra e Girolamo avrebbero ingannato Giuseppe per avere i suoi soldi

Girolamo e Petra potrebbero essersi accordati per avere denaro da parte del marito di Agnese. Infatti, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda sul piccolo schermo, il papà di Tina ha spedito i soldi del libretto di risparmio della sua famiglia all’amante in Germania, proprio per mantenere il bambino.

Giuseppe non ha mai conosciuto il figlio, ma lo ha visto solo in una fotografia e, pertanto, potrebbe essere stato ingannato dalla donna. Inoltre, perché Petra non avrebbe avvisato l’uomo che era incinta e attendeva un figlio da lui, ma lo avrebbe fatto tempo dopo?

Il Paradiso delle signore: dopo avere scoperto l’inganno di Girolamo e Petra, Giuseppe potrebbe tornare

Se questa teoria dovesse rivelarsi vera, nel momento in cui Giuseppe scoprirà quanto potrebbe essere accaduto alle sue spalle, il signor Amato potrebbe tornare a Milano dalla sua famiglia. A quel punto, come la prenderebbe Agnese? In una delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore, trasmesse sul piccolo schermo, il papà di Tina, durante una discussione con sua moglie, le ha ricordato che anche lei non ha avuto un comportamento esemplare durante la sua assenza e, pertanto, i coniugi potrebbero perdonarsi a vicenda. Inoltre, Nicola Rignanese, che interpreta il ruolo di Giuseppe Amato, ha lasciato una porta aperta ad un suo ipotetico ritorno dalla Germania, affermando: "Sia quello che sia, che lui torni o non torni, sicuramente di uscirne pulito, di riuscire a dire che la sua non era malafede".

Non resta pertanto che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se il marito di Agnese tornerà a Milano o se il suo personaggio non rientrerà più nel cast della fiction Rai.