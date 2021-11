Cambiamenti in vista all’interno del più importante magazzino milanese degli anni Sessanta. La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare milioni di telespettatori che, curiosi, non vedono l’ora di sapere cosa succederà durante le prossime puntate. Stando agli spoiler da poco diffusi, nei prossimi episodi della fortunata soap di Rai 1 l’attenzione sarà focalizzata su Stefania Colombo. La giovane Venere tanto amata dalle sue colleghe per il suo essere buona e dolce, potrebbe decidere di dedicarsi al suo sogno: diventare una giornalista.

La figlia di Ezio e Veronica, quindi, potrebbe decidere di lasciare il suo posto come commessa dell’atelier ed iniziare una nuova carriera lavorativa altrove.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Colombo appassionata di giornalismo

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda tra la fine del 2021 e gli inizi del nuovo anno, rivelano che al grande magazzino si respirerà aria di cambiamenti. Sembrerebbe che la signorina Colombo prenderà un importante decisione circa il futuro della sua carriera lavorativa. Come visto nei recenti episodi, la figlia di Ezio e Gloria ha partecipato al lancio del nuovo numero del Paradiso Market, dopo essere apparsa interessata al giornalismo.

Grazie al sostegno di Roberto Landi e del direttore del Paradiso, la giovane Venere ha partecipato all’intervista di Flora e da lì ha dato dimostrazione di avere le giuste potenzialità per inserirsi in questo settore.

Il Paradiso 6, il sogno di Stefania

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, la signorina Colombo potrebbe cambiare lavoro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come visto nelle recenti puntate, la giovane Venere è apparsa molto felice di poter assistere all’intervista della stilista Gentile. L’interesse di Stefania per il giornalismo, peró, ha suscitato un po’ di gelosia da parte della sorellastra. Quest’ultima, fin dal suo arrivo a Milano, ha dato filo da torcere alla giovane Venere perché gelosa del suo rapporto con Ezio e la sua compagna Veronica.

Tuttavia, la figlia di Ezio e Gloria ha confermato di voler inseguire il suo sogno di fare la giornalista, tanto da mettere in forse la sua permanenza al grande magazzino. A non essere felice per la sua scelta è stata Irene. La migliore amica di Colombo teme che Stefania, cambiando lavoro, possa allontanarsi da lei. Tuttavia, quando la Cipriani ha appreso la volontà della coinquilina, ha dimostrato di non essere d’accordo con le idee di Colombo. Come andrà a finire? Stefania lascerà davvero l’atelier? Per scoprirlo non resta che seguire le puntate che vanno in onda dal lunedì al venerdì, sul primo canale Rai.