Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, attualmente in onda su Rai 1, Flora si è trasferita a Milano e vive a casa di Umberto e Adelaide. La figlia di Ravasi ha iniziato a raccogliere informazioni sulla morte di suo padre e nei prossimi episodi le indagini per la morte di Achille verranno riaperte. In base ad alcune dichiarazioni di Vanessa Gravina, interprete della cognata di Guarnieri, è possibile ipotizzare che Umberto potrebbe incastrare Adelaide accusandola della morte di Achille Ravasi e, pertanto la contessa messa alle strette, sarà costretta a scappare.

Il Paradiso delle signore: Adelaide potrebbe essere accusata da Umberto per la morte di Ravasi

Vanessa Gravina, attrice de Il Paradiso delle signore, ha rilasciato recentemente un’intervista nella quale ha rivelato alcuni dettagli su quanto accadrà nelle prossime puntate della fiction Rai. Infatti, l’interprete della contessa ha spiegato che il suo personaggio vivrà con ansia e preoccupazione a causa della presenza di Flora e della riapertura delle indagini della morte di Ravasi. Inoltre, il rapporto fra Umberto e la stilista si consoliderà e Adelaide sarà gelosa del feeling di suo cognato con la figlia del suo defunto marito. Durante le indagini per scoprire cosa è accaduto ad Achille, Umberto potrebbe accusare Adelaide della morte del marito e a quel punto la contessa sarebbe costretta a scappare.

Il Paradiso delle signore: dopo le accuse di Umberto, Adelaide potrebbe scappare

L’ipotesi che il papà di Marta cerchi di salvarsi da ogni coinvolgimento nella morte di Achille Ravasi non è improbabile. Infatti, Vanessa Gravina ha rivelato alcuni indizi che lascerebbero pensare che accada qualcosa di sconvolgente nei prossimi episodi: un vero e proprio colpo di scena.

L’interprete della contessa, infatti ha rivelato: "Sarà interessante vedere come Guarnieri si relazionerà con giudici e indagini". La frase dell’attrice di Adelaide lascerebbe quindi spazio alla teoria che Umberto provi a salvarsi, senza essere accusato di essere implicato nella morte di Achille.

Il Paradiso delle signore: l’attrice di Adelaide annuncia un colpo di scena che riguarda Umberto e Ravasi

Inoltre, Vanessa Gravina ha specificato un dettaglio che può lasciare spazio ad un evento inaspettato per i telespettatori. Nel corso della loro convivenza, Adelaide e Umberto sono passati da essere cognati ad essere amanti, ma l’arrivo di Flora Gentile a Villa Guarnieri ha spinto l’imprenditore a provare attrazione nei confronti della stilista. La riapertura delle indagini sulla morte di Ravasi potrebbe spingere il padre di Marta a mettere con le spalle al muro la contessa. L’interprete di Adelaide, a tal proposito, ha dichiarato: "Vedrete che colpo di scena". Sarà forse il cambio di rotta del personaggio di Umberto, che ha protetto sempre sua cognata, ad essere l’evento inaspettato che ha annunciato Gravina?

L’unica cosa certa, in base alle dichiarazioni di Vanessa, è che il suo personaggio mancherà per qualche tempo perché sarà ricercata dall’Interpol. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore per scoprire qualcosa in più sul mistero che ruota attorno alla morte di Achille Ravasi.