Saranno tante le novità che riguarderanno nei prossimi mesi la soap opera Rai Il Paradiso delle Signore.

Stando alle anticipazioni, nei nuovi episodi che andranno in onda nei primi mesi del 2022, sembra che Vittorio sia pronto per un nuovo amore. Il direttore del grande magazzino milanese farà breccia nel cuore di una donna, ma non sarà Tina Amato.

Tante novità riguarderanno anche la famiglia Colombo, con Stefania che potrebbe decidere di lasciare Milano per inseguire il sogno di diventare una giornalista.

Anticipazioni Il Paradiso 6, Conti sarà nuovamente innamorato

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda sui teleschermi Rai1 nel 2022, rivelano inoltre che Vittorio Conti si innamorerà. Al momento non si conosce il nome della ragazza che farà breccia nel cuore del direttore dell'atelier. Stando agli spoiler, comunque sembrerebbe non essere Tina Amato. Nonostante il loro riavvicinamento, Tina dovrà fare i conti con l'ex marito, che inaspettatamente tornerà a Milano. Sandro Recalcati vorrà chiarire alcune questioni lasciate in sospeso con la sua ex moglie e causerà l'allontanamento tra la giovane cantante e il direttore del grande magazzino.

Vittorio, comunque, sarà pronto per un nuovo amore dopo la separazione da Marta Guarnieri.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Colombo potrebbe trasferirsi

Nei primi mesi del 2022 Stefania potrebbe dire addio al grande magazzino, dove da anni ricopre il ruolo di Venere.

Come visto nelle recenti puntate, la figlia di Ezio Colombo è vicina alla verità sulla madre. In occasione del Natale, la capo commessa Moreau ha regalato a tutte le commesse un sacchetto contente un profumo della Provenza.

Quell'odore è apparso molto familiare alla giovane Stefania, tanto da avvicinarsi alla verità sulla donna che lei crede morta quando era molto piccola.

Nel frattempo Vittorio Conti si è accorto delle doti giornalistiche di Stefania, tanto da affiancarla a Marco di Sant'Erasmo in redazione. Nelle prossime puntate che andranno in onda nel 2022, il rapporto tra i due colleghi si farà sempre più burrascoso.

La signorina Colombo e il nipote della Contessa avranno pareri contrastanti circa la stesura degli articoli da pubblicare. Il tutto potrebbe scatenare il trasferimento di Stefania dal Paradiso e anche dal capoluogo lombardo per inseguire il sogno di diventare una giornalista. La figlia di Ezio e Gloria inoltre continuerà a mostrare il suo disappunto sulla relazione tra Marco e Gemma. La ragazza non ascolterà i consigli della sorellastra e continuerà a vedere il suo fidanzato di nascosto.