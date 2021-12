Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante l'episodio della fiction andato in onda sul piccolo schermo nella giornata di mercoledì 22 dicembre, Stefania si è confidata con Gloria, rivelandole di sentire la mancanza di sua mamma. A quel punto, la capocommessa potrebbe essere rimasta scossa dalle parole di sua figlia e, prossimamente, potrebbe non riuscire a mantenere più segreta la sua identità con la Venere. Inoltre, Moreau è ancora legata sentimentalmente ad Ezio e potrebbe non essere più in grado di adempiere alla promessa fatta a suo marito di potersi rifare una vita, sposando la compagna e cancellando il loro matrimonio.

Il Paradiso delle signore: Stefania sente la mancanza di sua mamma e lo dice a Gloria

La vita di Stefania sembrerebbe andare bene, almeno apparentemente. Infatti, Colombo, oltre ad avere un impiego come Venere de Il Paradiso delle signore, ha ottenuto anche una collaborazione come giornalista per la rivista del negozio. In aggiunta ai successi professionali, per la figlia di Ezio c'è stata anche una svolta, poiché è andata a vivere con suo padre, la sua compagna e la sorellastra Gemma. Purtroppo, però, Stefania sente la mancanza di sua mamma e, a tal proposito, ha fatto una confessione a Gloria. Nella puntata 73 della fiction Rai, la giovane Colombo e la capocommessa hanno parlato del primo articolo scritto dall'aspirante giornalista e la Venere ha rivelato alla sua responsabile il suo rammarico per non avere accanto la madre.

Il Paradiso delle signore: le parole di Stefania potrebbero avere colpito Gloria

Da quando è arrivata a Il Paradiso delle signore, Gloria è stata vicina a Stefania e ha instaurato un rapporto speciale con sua figlia. Infatti, a differenza delle altre Veneri, Colombo ha un trattamento speciale da parte della sua responsabile, che l'ha sempre protetta e consigliata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche in occasione della sua prima intervista, Moreau è stata di grande conforto per la figlia di Ezio, dandole consigli e immaginandosi il suo futuro di donna realizzata, a cui non mancherà niente. Stefania, però, ha replicato a Gloria: ''Mi sarebbe piaciuto condividere tutto con mamma. Sarebbe stata molto fiera di me''. La capocommessa dell'atelier è rimasta colpita dalle parole di sua figlia.

Il Paradiso delle signore: la promessa fatta ad Ezio potrebbe essere rotta da Gloria

Gloria ha promesso ad Ezio che non avrebbe mai rivelato a Stefania quanto accaduto in passato e di essere sua madre. Dopo avere sentito le parole di sua figlia, la moglie di Colombo avrà un ripensamento? Gloria, trovandosi alle strette per il desiderio di suo marito di sposarsi con la sua compagna non manterrà i patti fatti con Ezio e smetterà di tenere segreta la sua identità? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore per scoprire se Stefania verrà a sapere che Gloria è sua madre.