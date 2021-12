Continua l'appuntamento pomeridiano con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. La sesta stagione sta riservando tantissimi colpi di scena e le trame dei nuovi episodi rivelano che Maria Puglisi proseguirà nel suo sogno d'amore, probabilmente a senso unico. La giovane sarta continuerà a pensare al suo amato Rocco ma il ragazza farà perdere le sue tracce facendo insospettire la fidanzata. Tuttavia si pensa che il nipote di Giuseppe e Agnese possa aver tradito la sarta con un'altra ragazza e che potrebbe darle un due di picche quando Maria sarà pronta per coronare il sogno di diventare la signora Amato.

Intanto le ragazze saranno impegnate con la ricerca di una nuova coinquilina che dovrà prendere il posto di Stefania.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Maria pensa a Rocco

Nonostante nella sesta stagione il ruolo di Rocco non sia più presente in scena, il promesso sposo di Maria sembra aleggiare come uno spettro sulle vicende de Il Paradiso delle Signore. La sarta dell'atelier continua a pensare al giovane ciclista soprattutto perchè Rocco ogni tanto fa perdere le sue tracce e non si capisce bene quali siano le sue intenzioni nei confronti della sua fidanzata. Come visto nella quinta stagione, il nipote di Agnese e Giuseppe aveva preso la decisione di trasferirsi a Roma per inseguire il sogno di diventare un ciclista di successo.

Prima di partire però, l'ex magazziniere aveva chiesto la mano della signorina Puglisi, promettendole che l'avrebbe aspettata per iniziare una nuova vita insieme a lei.

Il Paradiso 6, Amato potrebbe aver tradito la sua fidanzata

In questi ultimi mesi Maria non ha avuto più notizie del suo amato Rocco. Dopo una serie di lettere inviate al suo fidanzato, la giovane sarta ha iniziato ad insospettirsi, tanto da subodorare un tradimento, manifestando così la volontà di raggiungerlo immediatamente a Roma per chiarire la situazione.

Successivamente la signorina Puglisi è sembrata essere più serena e nei nuovi episodi inizierà a pensare ai preparativi del suo matrimonio con il nipote di Agnese. Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe però che Rocco possa davvero aver tradito Maria. Nelle prossime puntate quindi non è sicuro che la giovane sarta riuscirà a trasformare i suoi desideri sentimentali oppure apprenderà del tradimento del giovane.

Comunque vada, un nuovo problema sorgerà all'interno dell'appartamento delle ragazze: con il trasferimento di Stefania a casa Colombo, Irene e Maria avranno necessità di trovare una nuova coinquilina e chissà se presto la signorina Cipriani sarà costretta a trovare un'altra ragazza che prenderà il posto della signorina Puglisi.