La Juventus deve pensare a rinforzare l'attacco, il reparto che ha bisogno di maggiori innesti. Ci sono molti nomi sul taccuino di Cherubini, il primo obiettivo della lista è Vlahovic, l'alternativa si chiama Icardi. Dybala dovrebbe rinnovare fino al 2026, per ora nessuna notizia positiva però.

Alla ricerca di un attaccante, Icardi è il primo obiettivo della lista di Cherubini

Dopo un inizio piuttosto difficile da parte della Juventus, i bianconeri cercano di rimediare alla situazione di classifica molto allarmante. Il mercato di gennaio in questi casi può dare una grossa mano per aggiustare le cose.

Diversi sono infatti, i profili che interessano per quanto riguarda l'attacco, il reparto che sicuramente verrà aggiustato in modo da regalare ad Allegri, il bomber ideale per gli ultimi sei mesi della stagione. Il primo nome della lista di Cherubini è quello di Vlahovic, difficile però che l'operazione possa concretizzarsi nella sessione invernale. La Fiorentina chiede una cifra almeno di settanta milioni, troppi per le casse della Juventus. Più semplice invece, il nome di Mauro Icardi, l'attaccante argentino non sta trovando molto spazio al Psg, e potrebbe arrivare solamente in prestito con diritto di riscatto, anche se il club francese vuole l'obbligo.

Juventus, il punto sui rinnovi, Dybala in sospeso

Prima di acquistare però, la Juventus deve pensare anche a cedere coloro che non fanno più parte del progetto tecnico. I principali indiziati a lasciare Torino dovrebbero essere Ramsey, Rabiot, Bernardeschi, Kulusevski, McKennie e Arthur. Sui primi due c'è l'interesse di diverse squadre della Premier, molto probabilmente andranno via a gennaio per ricavare il tesoretto da poter reinvestire subito.

Per quanto riguarda la situazione relativa a Federico Bernardeschi è molto probabile che possa arrivare il rinnovo, dopo aver cambiato procuratore le cose potrebbero migliorare.

Diversa invece la questione per quanto riguarda il rinnovo di Paulo Dybala, l'argentino sembrava aver trovato l'intesa per il prolungamento fino al 2026, ma negli ultimi giorni le cose sono cambiate e non c'è ancora stata la firma sul contratto.

L'attaccante argentino, dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, sarebbe dovuto diventare il punto fermo della Juventus, ma i numerosi infortuni per il momento stanno rallentando la trattativa. Cuadrado invece, rinnoverà per un'altra stagione, il colombiano nelle ultime partite è sempre stato decisivo grazie alle sue reti, oltre a prestazioni sempre sopra alla sufficienza. Chi sono sicuri della conferma infine sono De Ligt, Bonucci, Chiellini, Danilo, Chiesa e Szczesny.