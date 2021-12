Perché Lara ha cambiato identità? Nella puntata di Un Posto al sole che è andata in onda il 2 dicembre 2021 su Rai 3, finalmente la bella imprenditrice ha incontrato l'uomo misterioso che seguiva lei e Roberto. Dopo qualche battuta, è emerso che Lara è in realtà Loredana e che aveva una storia d'amore con il suo pedinatore. I telespettatori si sono scatenati sui social, facendo ipotesi sulla motivazione che ha spinto Lara a cambiare nome e città. Con tutta probabilità, ha qualcosa di compromettente da nascondere e i primi indizi porterebbero a una soluzione.

Upas: Lara ha cambiato identità, è Loredana

Decisiva la puntata di Un Posto al sole che è andata in onda su Rai 3 giovedì 2 dicembre 2021. Lara sta parlando con Roberto, è nervosa. Lui la invita al ristorante, lei rimanda. Ha qualcosa di più urgente da fare, una questione da risolvere. Ciò che la tormenta è la presenza di un uomo che la segue da qualche tempo, un uomo che lei conosce benissimo.

Lara si fa coraggio, chiama l'uomo misterioso e gli dà un appuntamento per chiarire la situazione: che cosa vuole da lei? Lui si presenta, è più grande di lei, gentile e affabile. E qui ecco il colpo di scena: la chiama 'Lori'. Ebbene sì, Lara non è chi dice di essere.

Chi è davvero Lara? Le anticipazioni di Un Posto al sole

L'uomo ricorda a Lara-Loredana di aver avuto un passato felice con lei, non si dà pace per il fatto che lei si sia allontanata: ''I miei ragazzi ti volevano bene, continuavano a cercarti'', dice. Fin qui nulla di strano, ma una frase in particolare ha catturato l'attenzione: ''Ti ho pagato gli studi, poi sei voluta scappare cambiando nome e città, senza che io potessi sapere nulla''.

Di storie che finiscono ce ne sono molte, ma di certo non altrettante nelle quali uno dei due cambia identità. Di sicuro Lara (anzi, a questo punto Loredana) ha voluto tagliare con un passato difficile e compromettente. Ora è una donna d'affari, arrivista e desiderosa di denaro e potere.

Il fatto che si sia appoggiata a un uomo più grande di lei e che l'abbia aiutata in tutto, fa ipotizzare che venga da una realtà molto diversa da quella che ha sempre mostrato.

Il fatto di cambiare nome e città è segno che Lara ha qualcosa da nascondere, qualcosa che se venisse a galla la comprometterebbe.

Lara di Un Posto al sole e il mistero sul suo passato

La nostra ipotesi è che Lara sia stata in qualche modo 'salvata' dal suo ex compagno e che, una volta raggiunti i suoi obiettivi, l'abbia lasciato per riscattarsi e condurre la vita che ha sempre desiderato, fatta di lusso, soldi e potere. Proprio a tal proposito, il suo ex compagno le ha ricordato che, quando stavano insieme, la loro quotidianità era ben diversa, più umile ma genuina.

Lara di Un posto al sole è Loredana ed è fuggita dal suo passato ma siamo certi che non potrà tenere nascosto a lungo il segreto che la tormenta. Quale sarà la verità? E poi, accetterà di tornare con il suo ex che, come le ha ribadito, non l'ha mai dimenticata? A voi le ipotesi.