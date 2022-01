Nella puntata de Il Paradiso delle Signore andata in onda sul piccolo schermo nella giornata di venerdì 7 gennaio c'è stato un colpo di scena. Infatti, nei secondi finali dell'episodio è accaduto un fatto imprevisto che potrebbe cambiare le carte in tavola fra Ezio e Veronica e fare saltare il loro matrimonio. A tal proposito, mentre Colombo era intento a fare una conversazione confidenziale con zia Ernesta riguardo a Gloria Moreau, qualcuno potrebbe avere ascoltato il discorso e potrebbe capire che la capocommessa del negozio di moda è la mamma di Stefania.

Il Paradiso delle signore: Ezio Colombo si confida con zia Ernesta

Ernesta è tornata a Milano per fare una testimonianza in tribunale, riguardo la presunta morte di Gloria. Infatti, nell'episodio trasmesso in televisione nella giornata di venerdì 7 gennaio, la zia si è recata davanti al giudice per firmare dei fogli necessari al potere dichiarare deceduta la moglie di Ezio. Colombo e la zia hanno conversato di notte, mentre il resto della famiglia dormiva. In soggiorno, i due parenti si sono lasciati andare a confidenze riguardo a Gloria e al disappunto che nutriva la zia riguardo al continuare a mentire a Stefania. Purtroppo, però, è accaduto un imprevisto che potrebbe rovinare i progetti di Veronica ed Ezio e potrebbe fare saltare il loro matrimonio.

Il Paradiso delle signore: qualcuno potrebbe avere sentito le confidenze fra Ezio Colombo e la zia

Infatti, mentre Colombo era combattuto sul da farsi e stava ascoltando i consigli della zia, improvvisamente, si è sentito un rumore. A quel punto, visibilmente scosso e spaventato, Ezio ha pensato al peggio, ossia che qualcuno avesse udito le confidenze fatte sul suo conto, scoprendo pertanto la verità sul suo passato.

Gemma, Stefania e Veronica erano presenti in casa quella notte. In base a quanto trapelato in rete, però, sembrerebbe che chi ha udito la conversazione non sia di certo la figlia di Ezio.

Il Paradiso delle signore: le bugie di Ezio Colombo vengono scoperte

Chi sarà stato allora dietro la porta quella sera? Si tratterà di Gemma o di Veronica?

Al momento, non avendo elementi a supporto o prove sicure, è possibile solo fare ipotesi su quale Zanatta abbia ascoltato il discorso. In entrambi i casi, Ezio dovrebbe dare spiegazioni. Inoltre, Stefania verrà a sapere da una delle due donne la verità? L'unica cosa certa, al momento, è che le vicende che ruotano attorno a Gloria stanno appassionando i telespettatori. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire chi metterà insieme i pezzi del puzzle, scoprendo il retroscena sul passato del signor Colombo.