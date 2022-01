Come mai Dante è tornato a Milano ne Il Paradiso delle Signore? Il suo arrivo non può essere casuale, visti i trascorsi della scorsa stagione. Romagnoli sarà molto vicino a Vittorio, il suo ex rivale in amore. Circostanza alquanto strana, visto che fu proprio a causa di Dante che Conti e Marta decisero di lasciarsi. Nelle nuove puntate che andranno in onda su Rai 1 dal 17 al 21 gennaio 2022 Umberto cercherà di convincere Vittorio a fidarsi di Dante, ma ci sembra una mossa piuttosto azzardata.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni settimanali 17-21 gennaio 2022

Negli episodi settimanali de Il Paradiso delle signore 6, Dante deciderà di fermarsi qualche tempo a Milano per fare la sua proposta lavorativa a Vittorio. Romagnoli non sarà solo impegnato sul fronte degli affari. Quando si imbatterà in Flora per la prima volta, ne resterà profondamente colpito.

Intanto, Vittorio è sempre più preoccupato per le richieste dei clienti americani, visto che la ditta Palmieri non sembra riuscire a reggere i loro ritmi di produzione.

Vittorio pensa al passato con Marta

Flora, incuriosita da Dante, chiederà informazioni sul suo conto ma Agnese le racconterà tutto ciò che è accaduto con Vittorio e Marta, facendole passare la voglia di approfondire la sua conoscenza.

Anche Conti sarà turbato dalla presenza di Dante: la sua presenza non potrà che ricordargli Marta e la fine del loro matrimonio. Beatrice lo inviterà però a non rimuginare sul passato.

Dante potrebbe vendicarsi di Vittorio nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore

Come raccontano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, Umberto consiglierà a Vittorio di accettare la proposta di Dante, che potrebbe giovare al futuro del grande magazzino.

Conti è titubante e così chiede un parere anche ai suoi fidati collaboratori che, tuttavia, sembrano credere alle buone intenzioni di Romagnoli.

Inaspettatamente, Vittorio decide di entrare in affari con Dante. A occuparsi della stesura del contratto sarà Beatrice. Che intenzioni ha davvero Romagnoli? Non dimentichiamo che nella scorsa stagione Dante e Marta ebbero una relazione, anche se terminata per volere della stessa Guarnieri.

Dante potrebbe covare ancora del rancore nei confronti di Vittorio, visto che Marta preferì riprovare a ricostruire il suo matrimonio, anche se senza successo. Non escludiamo dunque che Romagnoli possa essere tornato a Milano con un obiettivo ben preciso, ovvero quello di vendicarsi di Vittorio.

Altro indizio: Dante arriva da New York e, guarda caso, l'affare che ha messo in difficoltà Vittorio è stato proposto proprio da clienti americani. Romagnoli metterà nei guai Conti? Non lo escludiamo.