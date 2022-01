Prosegue l’appuntamento settimanale con la soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che l’attenzione sarà focalizzata sulla famiglia Colombo. I fan della fortunata fiction non vedono l’ora che Stafania scopra che sua madre non è morta come le hanno fatto credere, ma è viva ed è Gloria Moreau. A far trapelare questa notizia potrebbe essere un personaggio che nonostante il suo atteggiamento poco cortese nei confronti di Stefania, conserva un senso di protezione verso la giovane Venere.

Si tratta di Marco di Sant’Erasmo: il nipote della contessa potrebbe comunicare alla figlia di Ezio che Gloria è sua madre, dopo averlo appreso da Gemma.

Il Paradiso delle Signore, Stefania vicina alla verità sulla madre

Le vicende legate al più importante magazzino milanese degli anni sessanta continuano ad emozionare milioni di telespettatori. In tanti sono curiosi di sapere quando Stafania scoprirà che Gloria è sua madre. Stando alle anticipazioni da poco diffuse sembrerebbe che molto presto Gemma apprenderà tutta la verità sulla capo commessa del Paradiso. La Venere bionda sarà stanca di vedere la madre giù di morale e ascoltando una conversazione tra Gloria e la signora Zanatta, apprenderà che la madre di Stefania non è morta come credono tutti ma è la sua capo commessa.

Puntata dopo puntata Gemma inizierà a sabotare la signoria Moreau con lo scopo di allontanare la donna dalla sua famiglia: se questa verità venisse a galla potrebbe sicuramente ostacolare il matrimonio tra Ezio e la madre. Conoscendo il carattere insicuro di Gemma, un suo passo falso potrebbe essere dietro l’angolo. La giovane Venere potrebbe confidare quanto appreso da Gloria al suo fidanzato Marco.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quest’ultimo nonostante non abbia instaurato un bel feeling con Stefania, potrebbe rivelarle tutta la verità sulla sua mamma. La signorina Colombo a quel punto potrebbe rivalutare il nipote della contessa e rimproverare il padre per aver nascosto questa verità per tutti questi anni.

Il Paradiso 6, Gemma convocata da Adelaide

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, rivelano che molto presto Gemma Zanatta lascerà momentaneamente il suo posto da commessa del grande magazzino. La figlia di Veronica è stata chiamata direttamente da Adelaide a sostituire una famosissima cavallerizza che frequenta il prestigioso locale milanese. Grazie al sostegno del fidanzato, la signorina Zanatta avrà il coraggio di mettere da parte i ricordi legati al padre e ricominciare a cavalcare. Il legame tra i due si farà sempre più forte anche se Gemma lascia spesso trapelare una certa gelosia circa il rapporto tra la sorellastra e il giovane di Sant'Erasmo.