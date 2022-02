Lo sceneggiato Il Paradiso delle Signore 6, trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay, continua a regalare colpi di scena al pubblico.

La celebrazione delle nozze fissate per maggio tra Maria Puglisi (Chiara Russo) e Rocco Amato (Giancarlo Commare) non sembra più così sicura. Stando alle anticipazioni di febbraio de Il Paradiso delle Signore 6, Armando Ferraris (Pietro Genuardi) avvertirà Agnese Amato (Antonella Attili) che Rocco si è invaghito di un'altra donna. A tal proposito, Agnese partirà per Roma per avere un faccia a faccia col ciclista, mentre la giovane sarta sarà completamente ignara di essere stata tradita dallo stesso.

Tra matrimoni in bilico e nozze confermate

Le trame della soap opera italiana anticipano che il matrimonio sarà un argomento cardine nelle varie storyline ma, a seconda dei personaggi, prenderà strade totalmente diverse.

A essere prossimi al grande giorno, ad esempio, saranno Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e Anna Imbriani (Giulia Vecchio), con quest'ultima che, in assenza di parenti, sarà accompagnata all'altare da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Il titolare della Caffetteria non lascerà nulla al caso prima di chiedere la mano della sua amata, difatti si prodigherà nel fare un'offerta per l'appartamento dove abitano Irene Cipriani (Francesca Del Fa) e Maria, la quale verrà prontamente accettata dal signor Rossi.

Acquistata la casa, Salvo mostrerà la loro futura abitazione alla bella Anna e, subito dopo, le chiederà di diventare sua moglie.

Sorte ben diversa, invece, pare avere il matrimonio programmato tra Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Veronica Zanatta (Valentina Bartolo). L'idillio amoroso tra i due, col trascorrere delle puntate, vedrà un repentino declino, in particolar modo dopo la scoperta di Veronica che il compagno e Gloria Moreau (Lara Komar) sono ancora legalmente sposati.

Ezio e Veronica, sempre più distanti, decideranno di annullare la data delle nozze.

Maria potrebbe non digerire l'adulterio di Rocco e decidere di non sposarsi più

L'atteggiamento sfuggente di Rocco nei confronti di Maria aveva già fatto drizzare le antenne della giovane sarta in più occasioni. Irene aveva aiutato l'amica Puglisi a scrivere una lettera d'amore per il ciclista, missiva che non aveva sortito l'effetto sperato.

Rocco, inoltre, si è dimostrato spesso reticente a telefonare a Maria per farle sentire il proprio affetto.

Il giovane Amato, negli episodi di febbraio, la combinerà davvero grossa: si verrà infatti a sapere che è innamorato di un'altra donna, la notizia raggiungerà dapprima Armando e successivamente Agnese, la quale partirà per Roma per parlare col ragazzo.

Non è ancora noto se e quando Maria scoprirà il tradimento di Rocco ma, qualora ciò avvenisse, è facile intuire come la giovane Puglisi potrebbe tornare nella sua amata Sicilia, a Partanna, e decidere di annullare le nozze col ciclista ormai trasferitosi da tempo a Roma.