Nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, la reale versione dei fatti sulla separazione di Tina da Sandro verrà a galla. Ad assicurarlo è stato l'attore Luca Capuano in una sua recente intervista.

La giovane Amato si rifiuta di dare una seconda possibilità al marito, specie ora che ha intrecciato una passionale relazione con l'affascinante Vittorio. Le cose però non andranno come sperato e Tina si sentirà tradita da entrambi. Ebbene sì, perché Sandro, una volta scoperta la storia tra la moglie e Conti, avrà una reazione inaspettata, ma non tanto quanto quella di Vittorio.

La situazione si complicherà ulteriormente quando Recalcati si deciderà a vuotare il sacco sui reali motivi della separazione dall'ex Venere che, a quanto pare, non ha detto tutto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Tina prende il due di picche da Vittorio

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Vittorio spezza il cuore a Tina, che si era lasciata andare alla passione tra le sue braccia. Non solo: Sandro - che nel frattempo avrà scoperto la relazione della moglie - si alleerà con Conti, disposto ad aiutarlo a riconquistarla. E così, Tina si troverà in una situazione assolutamente indesiderata e non reagirà bene.

Le cose si complicheranno, in quanto Tina non sarà disposta a rinunciare a Vittorio, nonostante tutto.

E così Conti si troverà in un triangolo amoroso molto complicato da gestire, nel quale Tina e Marta (che pare abbia un ripensamento sul suo matrimonio) lo presseranno in una sorta di tiro alla fune.

Luca Capuano: 'La verità dei fatti è diversa da come appare ora'

Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore verrà fuori la verità sulla reale motivazione che ha portato Tina ad arrivare a Milano.

Luca Capuano, in una sua recente intervista a Nuovo Tv, ha svelato: ''Presto verrà fuori la versione del mio personaggio e capirete che la situazione tra Sandro e Tina è molto più articolata rispetto a quella che l'ex Venere ha fatto intendere''.

Dietro l'abbandono di Tina si nasconde il rifiuto della sua malattia e dell'operazione risolutiva, ma non solo.

Che cosa sarà successo tra loro in Inghilterra?

Le bugie di Tina vengono alla luce nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore

Ci si chiede cosa non abbia detto la giovane Amato. Tina ha confidato a Vittorio e Agnese che Sandro l'ha tradita, ma pare proprio che manchino dei tasselli importanti, come ha fatto intendere Luca Capuano.

Non è da escludere che in Inghilterra sia successo qualcosa di molto grave che abbia portato Tina a Milano e che non abbia avuto il coraggio di dire, almeno fino a ora. A dare un quadro completo di ciò che è avvenuto sarà proprio Sandro nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore.