Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 16 febbraio, Armando ha rivelato a Nino un segreto su Rocco, che gli aveva confidato Agnese. Non essendo riuscito a mantenere una promessa fatta alla sua compagna, potrebbe essere ipotizzabile che il magazziniere non riesca a mantenere la parola data a Gloria, riguardo al non rivelare a nessuno la sua vera identità. A questo punto, Armando sarebbe un pericolo per Moreau, perché potrebbe spifferare a un conoscente che la capocommessa è la mamma di Stefania.

Il Paradiso delle signore: Agnese e Gloria Moreau si confidano con Armando

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse in televisione, Gloria Moreau ha aperto il suo cuore ad Armando, rivelandogli la sua vera identità. In quell'occasione, Ferraris è venuto a conoscenza che la capocommessa è la mamma di Stefania ed è stata sposata con Ezio Colombo. Gloria ha riposto fiducia in Armando ed è sempre stata certa del fatto che fosse una persona corretta e affidabile. Sarà sempre così? I fatti, al momento, farebbero supporre che Moreau potrebbe essere in pericolo, perché il compagno della signora Amato non mantiene la parola data. Infatti, anche Agnese ha raccontato a Ferraris che Rocco si è innamorato di un'altra donna e gli aveva chiesto di non rivelare niente a nessuno, ma così non è stato.

Il Paradiso delle signore: Gloria Moreau potrebbe essere tradita da Armando

Agnese, infatti, si è recata a Roma per controllare come mai Rocco era scostante e poco presente con la sua fidanzata Maria. Durante la sua permanenza nella capitale, la sarta de Il Paradiso delle signore ha scoperto che suo nipote si era innamorato di un'altra donna e aveva raccontato la cosa al suo compagno.

Armando avrebbe dovuto mantenere il segreto riguardo al ciclista ma, purtroppo, il magazziniere ha spifferato il segreto a Nino. Se Ferraris ha tradito la fiducia di Agnese, che è la sua compagna, sarebbe lecito ipotizzare, pertanto, che potrebbe fare la stessa cosa con Gloria Moreau. Infatti, il compagno della signora Amato potrebbe raccontare a qualcuno che la capocommessa è l'ex moglie di Ezio.

Il Paradiso delle signore: Stefania potrebbe sapere che Gloria Moreau è sua mamma da Armando

Armando non è riuscito a custodire il segreto sulla doppia vita di Rocco, perché ha sofferto per quanto stava facendo il giovane Amato alle spalle della sua fidanzata Maria. In particolar modo, Ferraris ha parlato a cuore aperto con Nino, perché non era in grado di sostenere un peso così grande e il seminarista si era accorto che qualcosa in lui non andava. In particolar modo, il magazziniere non riusciva più a guardare la sarta con gli stessi occhi, vedendola sognare un matrimonio con il suo fidanzato. Anche Stefania pensa alla sua defunta mamma e soffre terribilmente la mancanza della figura materna.

Armando vedrà soffrire la Venere e smosso nell'animo potrebbe rivelarle che Moreau è sua mamma? Il segreto della capocommessa potrebbe essere scoperto se Armando lo rivelasse a qualcuno. Al momento, soltanto Ferraris, zia Ernesta, Veronica e Gemma sono a conoscenza dell'identità di Gloria. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se la verità sul passato dei genitori di Stefania verrà a galla.