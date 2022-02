Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera nostrana ideata da Giannandrea Pecorelli per gli episodi da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo raccontano che Irene Cipriani (Francesca Del Fa), Stefania Colombo (Grace Ambrose) e Dora Vianello (Mariavittoria Cozzella) saranno al corrente che Rocco Amato (Giancarlo Commare) ha perso la testa per un'altra donna.

Segreto che le Veneri saranno indecise se svelare o meno a Maria Puglisi (Chiara Russo), giovane sarta che ha programmato di convolare a nozze a maggio proprio con ciclista, ma Agnese Amato (Antonella Attili) intimerà alle commesse della boutique di non confessare nulla alla ragazza.

Maria, però, scoprirà l'adulterio di Rocco nel peggiore dei modi e si arrabbierà parecchio sia con le sue amiche e colleghe che con Agnese per essere state omertose nei suoi riguardi. La giovane Puglisi, grazie anche al suggerimento di Stefania di prendere in pugno la situazione, deciderà di partire alla volta di Roma per affrontare Rocco.

Irene ha notato che Rocco è più disinvolto

Nel corso della puntata n° 76 de Il Paradiso delle Signore 6, andata in onda il 3 gennaio, Maria è stata al settimo cielo tanto da dimenticarsi di mangiare per la visita di Rocco, il quale si è presentato in cravatta e con una bottiglia di spumante in mano.

La giovane Puglisi ha raccontato alle Veneri che il suo amato è venuto a trovarla e che lo stesso pare estasiato dai monumenti della capitale d'Italia ma qualche dettaglio non tornerà agli occhi di Irene.

Cipriani, difatti, paleserà di aver notato un cambiamento in Rocco, trovandolo decisamente più disinvolto rispetto a come lo ricordasse, mettendo inoltre una pulce nell'orecchio alla giovane sarta: dove trova il ciclista il tempo per visitare Roma?

Maria, però, non ha dato molto peso alle parole di Irene e, sempre più innamorata di Rocco, ha meditato che maggio sarebbe una data ideale per sposarsi con il ragazzo.

Maria potrebbe decidere di annullare il matrimonio dopo aver avuto un faccia a faccia con Rocco

Rocco, nel corso degli ultimi mesi, non è stato molto sincero, per usare un eufemismo, nei confronti di Maria. Il giovane Amato, difatti, ha perso la testa per un'altra donna e, da quel momento, è divenuto particolarmente sfuggente con la sua promessa sposa, chiamandola e inviandole lettere sempre meno spesso.

Maria, come anticipato, scoprirà che la persona con la quale sperava ardentemente di poter costruire una vita assieme ha tradito la sua fiducia. Conscia di ciò, la giovane sarta partirà per Roma per avere finalmente un confronto con Rocco ma l'esito dello stesso potrebbe avere conseguenze poco piacevoli per il ciclista.

Puglisi, difatti, potrebbe non perdonare il giovane Amato e decidere di troncare la relazione amorosa con lo stesso annullando anche le nozze programmate per maggio.