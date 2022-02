Il mercato invernale si è appena concluso e la Juventus è stata senza ombra di dubbio la regina. I bianconeri infatti hanno messo a segno i colpi Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, oltre a cedere Kulusevski e Bentancur al Tottenham e Ramsey ai Rangers.

La Juventus si è rinforzata in vista del finale della stagione con Vlahovic e Zakaria

Un mercato da dieci in pagella per la Juventus. I bianconeri infatti hanno chiuso la sessione invernale, rinforzandosi in vista del finale di stagione. Massimiliano Allegri avrà a disposizione più soluzioni per gestire la rosa senza problemi, grazie agli arrivi di Vlahovic e Zakaria, oltre che alle cessioni di Kulusevski, Bentancur e Ramsey.

Vlahovic è stato il miglior colpo: l'attaccante serbo arriva a Torino per una cifra complessiva di oltre 90 milioni di euro. Il giocatore dovrebbe guadagnare circa 7 milioni di euro a stagione. Il contratto lo legherà ai colori bianconeri fino al 2026. Con questa operazione la Juventus si è assicurata uno tra i più forti giovani in circolazione. Stesso discorso vale per Zakaria: il centrocampista arriva al posto di Bentancur e con Locatelli formerà una diga importante in mezzo al campo. Da segnalare anche l'acquisto di Gatti, difensore del Frosinone che arriverà a Torino solo a giugno. La Juventus ha battuto la concorrenza per lui, riuscendo a strapparlo al Torino che sembrava in vantaggio.

Kulusevski e Bentancur al Tottenham, Ramsey va ai Glasgow Rangers

Nella giornata di ieri hanno salutato la Juventus tre giocatori che non rientravano più nei piani tecnici, ovvero Kulusevski, Bentancur e Ramsey. Per il primo è stato trovato un accordo con il Tottenham per un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi del club inglese.

Il secondo, invece, saluta la Juventus a titolo definitivo; la cifra complessiva dell'operazione è di circa 25 milioni. Ramsey, infine, ha trovato l'intesa con i Glasgow Rangers, e così il gallese dopo un periodo deludente costellato da numerosi infortuni lascia Torino. I tifosi bianconeri sui social hanno festeggiato l'evento.

Con l'inserimento di Vlahovic la Juventus potrebbe giocare in diversi modi e adesso sta ad Allegri trovare una soluzione per cercare di arrivare al quarto posto, obiettivo minimo della stagione. Grazie a questo mercato, però, le cose potrebbero cambiare, si punterà ancora più in alto in campionato e a tentare di vincere la Champions League, impresa che ora non sembra più impossibile. La nuova formazione della Juventus con Vlahovic e Zakaria potrebbe essere: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo, Locatelli, Zakaria, McKennie, Rabiot, Dybala, Vlahovic.