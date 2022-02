La Roma targata José Mourinho nella partita di Serie A disputata contro l'Hellas Verona, ha pareggiato per 2-2, "fallendo" così l'ennesimo tentativo di assaltare il quarto posto, obiettivo stagionale dichiarato espressamente dalla società.

Certamente c'è da sottolineare come la compagine giallorossa si presentasse con nove assenti. Inoltre l'avversario arrivato all'Olimpico, era un rivale di tutto rispetto, allenato da un Igor Tudor che ha schierato una formazione più agguerrita che mai [VIDEO]. Fatte le dovute premesse, c'è altresì da evidenziare, come l'11 titolare capitolino schierato dal portoghese fosse più che competitivo.

Inoltre, a spingere la Roma sulle ali dell'entusiasmo erano presenti più di 30 mila tifosi.

I titolari 'tradiscono' lo Special One

Come già accennato, gli 11 schierati da José Mourinho nella partita di ieri, avevano tutte le carte in regola sul piano tecnico tenere testa all'Hellas Verona. Nonostante questo, le scialbe prestazioni di più giocatori hanno messo in imbarazzo una Roma che nel primo tempo ha palesato tutte le proprie lacune tecniche e caratteriali. Il gol subito a pochi minuti dal fischio iniziale, sviluppato da uno schema su calcio di punizione, ha fatto intuire che l'attenzione dei giallorossi non fosse massimale. Lo 0-2 siglato da Tameze ha poi confermato che per i capitolini sarebbe stata una giornata nera.

Nel secondo tempo però, i cambi tecnici effettuati dal portoghese hanno dato una netta svolta al match. Passando dal classico 3-5-2 a un più offensivo 4-3-3, Mourinho ha poi permesso alla Roma di avanzare nettamente il proprio baricentro, schiacciando il Verona nella propria metà campo. Inoltre, i cambi effettuati dal coach lusitano, hanno dato una ventata di gioventù e garra che nei minuti precedenti era nettamente mancata.

Mourinho e il paradosso dei giovani

L'entrata di Zalewski posizionato a sinistra tutta fascia, ha regalato nuove discese sull'esterno, che francamente erano mancate quando a calcare quella posizione era stato uno spento Viña. Volpato, oltre a siglare il gol del momentaneo 1-2, ha dato geometrie sulla trequarti, smistando palloni ad ogni lato del campo.

Infine Bove non solo ha piazzato un secco bolide di destro che ha fissato il risultato sul 2-2, ma ha schermato e accompagnato ogni azione degli ultimi 15 minuti di partita.

In tutto questo appare netto il paradosso della giornata: nella gara col Verona José Mourinho, da sempre fautore del calcio praticato da uomini esperti e di fama mondiale, è stato salvato da tre ragazzi che non superano i 21 anni.