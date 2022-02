Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli ultimi episodi della soap partenopea, Angela ha lasciato Napoli per trasferirsi in Sicilia. Nel frattempo, dopo la partenza della moglie di Franco, Katia è tornata a sorpresa nel capoluogo campano e si è trasferita a casa del suo ex, per stare vicino a suo figlio Nunzio. Nella serata di mercoledì 2 febbraio, il giovane Cammarota ha ironizzato sul fatto che suo padre sarebbe sposato da troppo tempo e Katia, a quel punto, ha guardato compiaciuta suo figlio. Nelle prossime puntate, Franco potrebbe avere un ritorno di fiamma con la sua ex moglie e, pertanto, il matrimonio con Angela potrebbe andare a rotoli.

Un posto al sole: il figlio di Katia pensa che Franco e Angela siano sposati da troppo tempo

Nell’episodio di Un posto al sole andato in onda sul piccolo schermo nella serata del 2 febbraio, Franco, Katia e Nunzio hanno scambiato quattro chiacchiere prima di cena. Parlando del più e del meno, il figlio di Boschi ha spiegato di volere organizzare una serata con Chiara, ma di essere incerto su dove trascorrere del tempo con la sua fidanzata. Il papà di Bianca ha suggerito a suo figlio di portare Petrone a cena a casa, in modo da trascorrere del tempo in famiglia. Sentendo il consiglio di suo padre, il giovane Cammarota si è lasciato andare ad un commento sul matrimonio con Angela che, a detta sua, starebbe durando da troppo tempo.

Un posto al sole: il matrimonio fra Franco e Angela dura da tanti anni e Katia potrebbe rovinarlo

Nunzio si è rivolto a suo padre, dicendo una frase che non è passata inosservata a Katia. A tal proposito, Cammarota ha affermato: "Sei sposato da troppo tempo e sei troppo sposato". A quel punto, l’ex moglie di Franco ha guardato suo figlio compiaciuta per le parole dette.

Dopo poco, la mamma di Nunzio ha abbassato gli occhi, come in segno di approvazione per il commento fatto dal ragazzo. Anche Katia pensa che Angela e Franco siano sposati da troppo tempo? L’ex signora Boschi prova ancora sentimenti per l’amore vissuto in passato con Franco? Katia potrebbe insinuarsi nel rapporto dei genitori di Bianca e rovinare il loro matrimonio?

Un posto al sole: l’assenza di Angela crea malumori in Franco e Katia potrebbe approfittarne

Angela è partita da un po’ di tempo e la sua assenza a Palazzo Palladini si è fatta sentire e continua a creare disagi nei familiari di Poggi. Infatti, prima di trasferirsi in Sicilia per lavoro, la figlia di Giulia ha litigato con Franco, contrario fin da subito alla partenza di sua moglie. Inoltre, Bianca, che in un primo momento ha appoggiato la scelta di sua mamma, nelle puntate attualmente in onda su Rai 3, sta iniziando a soffrire per l’assenza di Angela. Katia, al momento, sembrerebbe essere single e potrebbe provare ancora qualcosa per il suo ex marito. La convivenza sotto lo stesso tetto degli ex coniugi potrebbe farli avvicinare e fare riunire la loro famiglia, dal momento che anche Nunzio è tornato a Napoli. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se il matrimonio di Franco e Angela sarà in pericolo o se la coppia sopravviverà alla lontananza.