Negli episodi de Il Paradiso delle Signore, attualmente in onda sul piccolo schermo, Stefania ha scoperto che sua madre non è morta ed è Gloria e, sconvolta, si è rifugiata a Villa Guarnieri. Nella puntata trasmessa in televisione nel pomeriggio di martedì 15 marzo, Marco ha provato a confortare la sua amica e, parlando con la giovane Colombo ha spiegato che la capo commessa potrebbe non avere avuto scelta e avrebbe abbandonato la figlia perché con le spalle al muro. A quel punto, potrebbe essere ipotizzabile che il nipote di Adelaide sia già a conoscenza del passato della mamma di Stefania.

Il Paradiso delle signore: Stefania si rifugia da Marco dopo avere saputo che Gloria è sua madre

Dopo avere saputo che la capo commessa de Il Paradiso delle signore è sua madre, Stefania si è rifugiata per una notte a casa delle Veneri, per poi bussare alla porta di Villa Guarnieri. Marco ha accolto la collega a casa di Umberto, nascondendola nella foresteria. A quel punto, il rapporto fra il nipote di Adelaide e la sorellastra di Gemma si è rafforzato, i due giornalisti hanno iniziato a scambiarsi confidenze sul loro passato e sul rapporto con le proprie madri. In particolar modo, nell'episodio trasmesso in televisione nel pomeriggio del 15 marzo, Marco ha tentato di fare capire a Stefania che Gloria potrebbe essere stata messa alle strette e l'avrebbe abbandonata per una giusta causa.

Il Paradiso delle signore: il passato di Gloria su articoli di giornale, Marco potrebbe avere letto la sua storia

Il passato di Gloria è stato raccontato sui giornali. Infatti, recentemente, Gemma aveva scoperto la verità sulla mamma di Stefania, recandosi in emeroteca. Infatti, la figlia di Veronica aveva letto un articolo sulla capo commessa de Il Paradiso delle signore e aveva appreso che era stata accusata di praticare l'aborto.

Marco di Sant'Erasmo era venuto a sapere che la sua fidanzata si era recata in emeroteca e potrebbe avere indagato, venendo a conoscenza del passato di Gloria. Nell'episodio andato in onda il 15 marzo, durante una conversazione con la giovane Colombo, il giornalista ha usato alcune parole che potrebbero fare sospettare che Marco sia già a conoscenza delle motivazioni che avrebbero spinto la mamma di Stefania ad abbandonare sua figlia.

Il Paradiso delle signore: Gloria sarebbe stata costretta ad abbandonare Stefania e Marco potrebbe saperlo

Mentre erano nella foresteria di Villa Guarnieri, Stefania ha rivelato a Marco di avere sofferto per l'assenza di sua madre da bambina. A tal proposito, la figlia di Ezio ha affermato: "È andata via quando ero piccola, ha lasciato solo un vuoto enorme''. A quel punto, il giornalista ha replicato: ''Adesso hai l'opportunità di poterle dare un'altra occasione''. La giovane Colombo ha però aggiunto: ''Quale madre abbandona una figlia così piccola?''. Sentendo quelle parole, Marco ha detto: ''Una madre con le spalle al muro''. Come mai il nipote di Adelaide ha detto una frase del genere? Forse Marco ha saputo i dettagli sul passato di Gloria, magari leggendo articoli di giornale e documentandosi sul passato della mamma di Stefania?

Sarà per questo che il giornalista sta convincendo la sua collega a dare un'opportunità a sua madre? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Stefania perdonerà Gloria.