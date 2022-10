Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle Signore, Maria ha ricevuto una telefonata da suo padre, che l'aveva informata di averla promessa in sposa a un ragazzo a lei sconosciuto. Al momento, non sono trapelati indizi sull'identità del giovane che dovrebbe sposare Puglisi ma, in base all'episodio della fiction di Rai 1, andato in onda nel pomeriggio di martedì 18 ottobre, potrebbe essere ipotizzabile che Vito abbia un accordo con il padre della stilista e che sia arrivato a Milano per conquistare la ragazza.

Il Paradiso delle signore: il signor Puglisi vuole che sua figlia sposi un ragazzo e potrebbe trattarsi di Vito

Il signor Puglisi aveva telefonato a Maria all'atelier, dandole una notizia che l'aveva sconvolta. In quell'occasione, il padre della stilista aveva detto a sua figlia di avere stretto un accordo con un ragazzo e i suoi familiari, per darla in sposa, combinando, pertanto, il suo matrimonio. La sarta de Il Paradiso delle signore non aveva accettato la proposta di suo padre e aveva confidato alle sue amiche di non volere sposarsi contro la sua volontà, preferendo affermarsi nel lavoro. In base a quanto andato in onda sul piccolo schermo, Vito potrebbe avere un accordo con il padre di Puglisi e potrebbe essere l'ipotetico futuro sposo di Maria.

Il Paradiso delle signore, puntata del 18/10: Vito potrebbe avere telefonato al signor Puglisi

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di martedì 18 ottobre, Vito ha fatto una telefonata in una cabina telefonica. In quell'occasione, non sono trapelati indizi riguardo a chi ci sia stato dall'altra parte della cornetta, ma si è capito soltanto che si trattava di un uomo sposato, che aveva un accordo con lui.

In particolar modo, Lamantia aveva affermato: ''Vi voglio assicurare che, da questo momento in poi, sarà mia cura provvedere a tutto. Grazie alla vostra fiducia e al vostro permesso, arriverò all'obiettivo a cui teniamo entrambi''. Inoltre, il ragazzo siciliano ha aggiunto: ''Ho un appuntamento fra poco e se dovesse andare a buon fine, come mi auguro, mi garantirà una posizione di ottimo vantaggio''.

Vito, parlando al telefono, aveva fatto riferimento, pertanto, al colloquio di lavoro che avrebbe avuto, poco dopo, all'atelier, per diventare contabile del negozio, dove lavora Maria Puglisi.

Il Paradiso delle signore, episodio del 18/10: Vito vede Maria e resta affascinato

Dopo avere sostenuto il colloquio di lavoro con Vittorio Conti, Vito è stato accompagnato al piano terra del negozio da Roberto. Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 18 ottobre, Lamantia aveva detto a Landi: ''Farò del mio meglio, ci tengo a lavorare qui e glielo dimostrerò''. In quell'occasione, di fronte a lui, era arrivata Puglisi e il futuro contabile dell'atelier di moda milanese aveva guardato la stilista con occhi innamorati e aveva proseguito, affermando: ''Ci tengo moltissimo''.

Sembrerebbe, pertanto, che Vito sia arrivato a Milano dalla Sicilia, con l'intento di fare breccia nel cuore di Maria, ma potrebbe essere d'accordo con il padre della ragazza, a sua insaputa. Al momento, non è chiaro se la sarta noterà il nuovo collega e fra i due possa nascere una storia d'amore.