Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Fabrizio ha sequestrato Marina, usando un fazzoletto cosparso di etere per addormentarla e portarla nel suo nascondiglio. Nei prossimi episodi della soap, potrebbe essere ipotizzabile che Franco aiuti Roberto a scovare Rosato, salvando Giordano dal suo sequestratore. In una recente intervista, Riccardo Polizzy Carbonelli aveva anticipato che Ferri avrebbe riallacciato i rapporti con Boschi e, questa, potrebbe essere la motivazione che porterebbe l'imprenditore a riavvicinarsi al marito di Angela.

Un posto al sole: Roberto potrebbe avvalersi di Franco per salvare Marina dalle grinfie di Fabrizio

Franco ha giocato un ruolo decisivo in molte situazioni pericolose che hanno visto protagonisti della soap partenopea finiti nei guai. A tal proposito, nelle recenti puntate, Boschi era riuscito a trovare Lello Valsano e aveva consentito alle forze dell'ordine di arrestare il camorrista. Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Roberto potrebbe avvalersi del padre di Nunzio, per aiutarlo a cercare Marina e salvarla dal sequestro ordito da Fabrizio Rosato. Al momento, il papà di Filippo e il marito di Angela non sono in buoni rapporti e hanno litigato a causa di quello che l'imprenditore ha fatto a Chiara Petrone, avendo provato a sottrarre il patrimonio della fidanzata di suo figlio.

Un posto al sole: Marina potrebbe essere salvata dal sequestro di Fabrizio da Franco Boschi

In una recente intervista, Riccardo Polizzy Carbonelli aveva anticipato che il suo personaggio si sarebbe riavvicinato, nei prossimi episodi di Un posto al sole, a Franco. In particolar modo, l'attore della soap partenopea aveva dichiarato: "Ci sarà un riavvicinamento di Roberto e Franco Boschi''.

Al momento, potrebbe essere ipotizzabile che i due inquilini di Palazzo Palladini possano mettere da parte i vecchi rancori, grazie al sequestro di Marina. Ferri, infatti, conosce le doti di investigatore privato del suo vicino di casa e si è avvalso del suo aiuto in diverse situazioni.

Un posto al sole: il sequestro di Marina durerà a lungo, Franco potrebbe trovare il covo di Fabrizio

Nel frattempo, sono emersi dettagli in più sul sequestro di Marina. A tal proposito, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che la prigionia di Giordano durerà a lungo. Inoltre, Roberto non si darà pace per la scomparsa inspiegabile della sua compagna e avrà un'intuizione che gli farà capire che l'assenza dell'imprenditrice non sarà volontaria, e scoprirà che sarà trattenuta contro la sua volontà. Nel momento in cui inizierà a dubitare della lettera d'addio ricevuta, Ferri potrebbe coinvolgere Franco e, grazie a Boschi, potrebbe riabbracciare la sua compagna, togliendola dalle grinfie di Fabrizio.