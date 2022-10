C’è grande attesa per scoprire chi ha avvelenato Roberto e Marina e gli sceneggiatori di Un posto al sole potrebbero riservare un vero e proprio colpo di scena a riguardo. Fra le persone vicine ai due imprenditori, c’è Luciana, che da anni è segretaria ai cantieri. Nella puntata della soap partenopea, andata in onda nella serata di martedì 4 ottobre, nel covo dell’avvelenatore era presente la lettera che Giordano aveva scritto al papà di Filippo, mentre era in ufficio. L’ex signora Ferri aveva deciso di non consegnare le parole d’amore al suo ex marito e le aveva gettate nel cestino e Silvana potrebbe avere tenuto una copia.

Un posto al sole: Marina ha scritto la lettera per Roberto e Silvana potrebbe averne fatto una copia

Nei mesi scorsi, Marina aveva scritto una lettera a Roberto, nella quale dichiarava il suo amore per lui. In quell’occasione, però, Giordano aveva ritenuto non opportuno consegnare la missiva a Ferri, essendo ancora sposata con Fabrizio e l’aveva gettata nel cestino dell’immondizia dei cantieri. Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Lara aveva recuperato il foglio scritto a penna dalla sua rivale e l’aveva consegnato a Fabrizio. Prima di Martinelli, però, anche Luciana potrebbe essere entrata in possesso della lettera.

Un posto al sole: la lettera nel covo dell’avvelenatore potrebbe essere una copia fatta da Luciana

Nella puntata di Un posto al sole, trasmessa in televisione il 4 ottobre, è stato mostrato, ancora una volta, il covo dell’avvelenatore di Marina e Roberto. Durante la serata, sul tavolo della persona che ha tentato di eliminare i due imprenditori, è stata mostrata la lettera che Giordano aveva scritto per Ferri.

In base a quanto andato in onda sul piccolo schermo, Fabrizio è l’ultima persona ad avere avuto tra le mani la missiva, ma potrebbe esserci un colpo di scena. Oltre a Lara, anche Luciana potrebbe aver trovato la lettera e averne fatto una copia. Nell'episodio della soap partenopea, infatti, è stato possibile vedere anche altri fogli, quasi come se la persona che si è impossessata della lettera, abbia tentato di imitare la calligrafia dell'imprenditrice, facendo più copie.

Luciana, quindi, potrebbe avere fotocopiato le parole d’amore della sua datrice di lavoro e averle riscritte a mano, imitando la calligrafia.

Un posto al sole: gli indizi che potrebbero fare supporre che Luciana sia colpevole

Ci sarebbero anche altri indizi che lascerebbero supporre che Luciana possa essere colpevole dell’avvelenamento. A tal proposito, la bottiglia di champagne manomessa conteneva un biglietto, che faceva credere che il regalo arrivasse da un facoltoso cliente di Ferri. Luciana, pertanto, lavorando a stretto contatto con Marina e Roberto, conosceva il nome dell’uomo che aveva comprato uno yacht ai cantieri. Inoltre, anche le foto scattate a Procida e presenti sul tavolo dell’avvelenatore potrebbero essere state scattate da Luciana o qualcuno vicino a lei, dal momento che la segretaria sapeva che i suoi datori di lavoro erano sull’isola campana. Al momento, la polizia sta concentrando le indagini su Lara Martinelli che, in più di un’occasione, si è dichiarata innocente.