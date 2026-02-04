In Italia la maternità viene celebrata a parole, ma nei fatti è sempre più una questione di soglie, requisiti e numeri minimi. Non basta essere madre: per lo Stato devi esserlo “abbastanza”. E quel “abbastanza”, troppo spesso, significa almeno due figli. Negli ultimi anni bonus, sgravi contributivi e agevolazioni fiscali dedicati alle lavoratrici madri sono stati presentati come misure a sostegno della natalità. Peccato che, leggendo le clausole in piccolo, emerga una costante: molte di queste misure escludono chi ha un solo figlio. Il messaggio implicito è chiaro e piuttosto brutale: con un figlio sei un caso individuale, con due diventi una categoria meritevole di aiuto.

Il paradosso dei bonus natalità

L’obiettivo dichiarato del governo è contrastare il crollo demografico. Ma la strategia scelta appare contraddittoria. Se si vuole incentivare la natalità, perché sostenere solo chi ha già fatto il “secondo passo”? Chi ha un solo figlio spesso è proprio la fascia più fragile:

Famiglie monoreddito,

Contratti precari,

Madri che hanno rinunciato al lavoro,

Costi di nido e scuola sempre più alti.

È lì che si decide se fare o meno un secondo figlio. Eppure è lì che gli aiuti mancano. Il contribuito economico arriva solo dopo. Quando la scelta, e il costo, è già stato affrontato.

Una madre di serie b

Il risultato è una distinzione silenziosa ma pesante: madri di serie A e madri di serie B.

Le prime, con due o più figli, entrano nei parametri. Le seconde, con un solo figlio restano fuori. Niente esoneri contributivi, niente extra in busta paga, niente priorità. Come se crescere un figlio solo fosse meno impegnativo, meno costoso, meno totalizzante. Ma la realtà è ben diversa. L’asilo nido costa uguale. I pannolini anche. Le rinunce professionali pure. Anzi, per molte donne il primo figlio è quello che segna il vero spartiacque: carriere rallentate, part-time forzati, stipendi più bassi. Il cosiddetto motherhood penalty scatta già al primo bambino, non al secondo. Eppure lo Stato sembra accorgersene solo dopo.

Politiche familiari miopi

Dal punto di vista economico la scelta è poco razionale.

Se davvero si vuole aumentare la natalità, la leva dovrebbe scattare prima, non dopo. Sostenere la prima maternità significa creare le condizioni perché una famiglia possa pensare al secondo figlio. Limitare gli incentivi alle famiglie numerose rischia invece di produrre l’effetto opposto: chi fatica con il primo difficilmente si sentirà incoraggiato ad allargare la famiglia. È una politica che premia chi ce l’ha già fatta e lascia indietro chi sta ancora provando.

Il problema culturale

C’è poi un tema simbolico, che pesa quanto quello economico. Legare il concetto di “madre meritevole” al numero dei figli tradisce una visione antiquata, quasi contabile della genitorialità. Finché le politiche pubbliche continueranno a ragionare in questi termini, il rischio è di alimentare un paradosso tutto italiano: si chiede alle donne di fare più figli, ma si sostiene solo chi li ha già fatti. E intanto la natalità continua a crollare. Forse perché, prima dei numeri, bisognerebbe riconoscere le persone.