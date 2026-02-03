La libertà di informazione non passa solo dalle leggi o dall’assenza di censure politiche. Oggi si gioca anche, e sempre di più, sul terreno dell’accessibilità digitale. Perché una notizia che non si riesce a leggere, tra finestre pubblicitarie, video automatici e pagine che si caricano a fatica, è una notizia che di fatto diventa meno libera. Nel panorama dell’editoria online italiana, il tema è tornato al centro del dibattito. Anche portali storici e autorevoli, come quelli delle grandi agenzie di stampa, stanno adottando modelli pubblicitari sempre più aggressivi.

E l’esperienza utente ne risente.

Informazione online: il problema non è solo economico

Le testate giornalistiche vivono una crisi strutturale: calo delle copie cartacee, ricavi digitali incerti, concorrenza dei social e delle piattaforme globali. La pubblicità resta una delle poche fonti di sostentamento. Ma quando il bisogno di monetizzare supera la qualità della fruizione, si crea un cortocircuito. Pagine sovraccariche di: banner animati, video che partono automaticamente, pop-up che bloccano la lettura e tracciamenti invasivi rischiano di trasformare la consultazione delle notizie in un’esperienza frustrante, soprattutto da smartphone. Il risultato, porta l’utente ad abbandonare la pagina o si affida a riassunti trovati sui social, perdendo il contatto diretto con la fonte primaria.

Il caso dei grandi siti di agenzia

Le agenzie di stampa hanno storicamente rappresentato un pilastro dell’informazione: sobrietà, rapidità, essenzialità. Testi brevi, verificati, immediati. Un modello quasi “pulito”, pensato per fornire notizie prima di tutto. Oggi, però, anche questi portali sembrano aver imboccato una strada diversa. Chi naviga su alcuni siti di informazione istituzionale si trova spesso di fronte a:

Contenuti spezzati da più blocchi pubblicitari;

Caricamenti lenti;

Schermate che coprono il testo;

Difficoltà a scorrere l’articolo senza interruzioni;

Non è una questione estetica.

È un problema di accesso all’informazione. Se leggere una notizia diventa complicato, la funzione pubblica del giornalismo si indebolisce.

Libertà di stampa vs tutela di fruizione

La Costituzione tutela la libertà di stampa, ma nel 2026 il concetto deve essere aggiornato: non basta poter pubblicare, bisogna anche permettere ai cittadini di informarsi facilmente. Un sito che obbliga a chiudere cinque pop-up prima di arrivare al testo sta creando una barriera, anche se involontaria. È una forma di “ostacolo digitale” che colpisce soprattutto:• anziani,• utenti con connessioni lente,• chi usa dispositivi meno performanti,• persone con disabilità visive o cognitive.In pratica, chi ha più bisogno di un’informazione chiara è anche chi fatica di più a raggiungerla.

Quale futuro per l'informazione digitale

Le alternative esistono. Alcuni modelli stanno già funzionando: abbonamenti “light” a basso costo, versioni senza pubblicità, micropagamenti per singolo articolo, pubblicità meno invasiva e contestuale.

La sfida è trovare un equilibrio tra sostenibilità economica e diritto all’informazione. Perché l’autorevolezza di una testata non si misura solo dalla qualità delle notizie, ma anche dalla facilità con cui queste possono essere lette. In un’epoca di fake news e disinformazione, rendere complicato l’accesso alle fonti ufficiali è un lusso che non possiamo permetterci. L’informazione deve restare libera, sì, ma anche semplice, diretta e davvero accessibile a tutti.