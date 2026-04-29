La Commissione Europea segnala falle nei sistemi di verifica di Facebook e Instagram: i social extra UE restano indietro sulla tutela dei minori
Secondo l’ultima valutazione ufficiale della Commissione Europea, i sistemi di controllo dell’età utilizzati da Facebook e Instagram risultano inefficaci. La fonte primaria — il report UE pubblicato nell’ambito del Digital Services Act — evidenzia che le piattaforme extra UE continuano a basarsi su metodi di verifica autodichiarati, facilmente aggirabili dai minori.
Cosa fanno (e non fanno) i social extra UE
Le piattaforme statunitensi adottano ancora tre meccanismi principali:
Autodichiarazione dell’età al momento dell’iscrizione
Algoritmi predittivi che stimano l’età in base ai contenuti visualizzati
Segnalazioni manuali da parte degli utenti
Secondo l’UE, nessuno di questi sistemi garantisce una protezione reale. Manca una verifica documentale, manca un controllo biometrico, e manca soprattutto una responsabilità strutturale verso i minori europei.
Il problema sociale: i minori entrano troppo presto
L’età minima di 13 anni, adottata da molte piattaforme extra UE, è considerata ormai obsoleta. A quell’età:
la maturità emotiva è ancora in formazione
la capacità di distinguere contenuti manipolativi è limitata
l’esposizione a modelli tossici può influire sull’identità
Gli esperti di psicologia digitale europei parlano di una “fragilità cognitiva” che rende i minori particolarmente vulnerabili.
Perché si parla di 21 anni
In diversi Paesi del mondo, 21 anni è considerata la soglia della piena maturità: non solo legale, ma decisionale, sociale e comportamentale.
Portare l’accesso ai social a 21 anni significherebbe:
garantire una maggiore consapevolezza digitale
ridurre l’esposizione precoce a contenuti dannosi
responsabilizzare le piattaforme extra UE
allineare la maturità digitale a quella emotiva