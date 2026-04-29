La Commissione Europea segnala falle nei sistemi di verifica di Facebook e Instagram: i social extra UE restano indietro sulla tutela dei minori

Secondo l’ultima valutazione ufficiale della Commissione Europea, i sistemi di controllo dell’età utilizzati da Facebook e Instagram risultano inefficaci. La fonte primaria — il report UE pubblicato nell’ambito del Digital Services Act — evidenzia che le piattaforme extra UE continuano a basarsi su metodi di verifica autodichiarati, facilmente aggirabili dai minori.

Cosa fanno (e non fanno) i social extra UE

Le piattaforme statunitensi adottano ancora tre meccanismi principali:

  • Autodichiarazione dell’età al momento dell’iscrizione

  • Algoritmi predittivi che stimano l’età in base ai contenuti visualizzati

  • Segnalazioni manuali da parte degli utenti

Secondo l’UE, nessuno di questi sistemi garantisce una protezione reale. Manca una verifica documentale, manca un controllo biometrico, e manca soprattutto una responsabilità strutturale verso i minori europei.

Il problema sociale: i minori entrano troppo presto

L’età minima di 13 anni, adottata da molte piattaforme extra UE, è considerata ormai obsoleta. A quell’età:

  • la maturità emotiva è ancora in formazione

  • la capacità di distinguere contenuti manipolativi è limitata

  • l’esposizione a modelli tossici può influire sull’identità

Gli esperti di psicologia digitale europei parlano di una “fragilità cognitiva” che rende i minori particolarmente vulnerabili.

Perché si parla di 21 anni

In diversi Paesi del mondo, 21 anni è considerata la soglia della piena maturità: non solo legale, ma decisionale, sociale e comportamentale.

Portare l’accesso ai social a 21 anni significherebbe:

  • garantire una maggiore consapevolezza digitale

  • ridurre l’esposizione precoce a contenuti dannosi

  • responsabilizzare le piattaforme extra UE

  • allineare la maturità digitale a quella emotiva
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