Lo Stretto di Hormuz riapre e il petrolio crolla. Il Brent è precipitato del 16% a 92 dollari al barile, il WTI ha seguito con un calo simile, mentre le borse europee volano e il gas naturale ad Amsterdam scende sotto i 45 euro al MWh. I mercati festeggiano come se fosse finita una guerra nel settore energetico, ma c'è un piccolo dettaglio che potrebbe rovinare la festa: questa 'riapertura' è più complicata di quanto sembri.

In realtà lo Stretto non ha riaperto del tutto. Il passaggio sarà possibile soltanto 'previo coordinamento con le Forze Armate iraniane e tenendo debitamente conto delle limitazioni tecniche'.

Traduzione: l'Iran controlla ogni nave, decide chi passa e chiede il conto in Bitcoin.

Stretto di Hormuz: quando 2+2 non fa 4 nel settore energetico

I numeri raccontano una storia diversa da quella delle prime pagine ottimiste. Prima della crisi transitavano attraverso Hormuz circa il 14% di tutto il greggio globale, mentre attualmente circa il 10% della produzione mondiale di petrolio resta bloccato. La tregua dura due settimane e scade il 21 aprile, giusto il tempo per i mercati del settore energetico di illudersi.

L'Iran richiede pedaggi in criptovalute: un dollaro al barile. 'Le imbarcazioni hanno qualche secondo per pagare in Bitcoin, assicurando che non siano tracciabili o confiscati con le sanzioni', ha spiegato il portavoce della Oil Union iraniana.

Lo Stretto si trasforma così in un casello autostradale gestito da Teheran e pagato in moneta virtuale.

Ma c'è un altro dettaglio che solleva qualche perplessità nel settore energetico: alcune delle più grandi raffinerie al mondo sono state colpite ripetutamente, e si stima che fino a 2,4 milioni di barili al giorno di capacità siano attualmente fuori servizio.

L'Europa tra illusioni e realtà nel settore energetico

Per l'Italia e l'Europa, i numeri sono meno rassicuranti di quanto i mercati vogliano credere. L'Europa importa dal Golfo il 40% del carburante aereo e il blocco ha raddoppiato i prezzi. La riduzione del petrolio si traduce in una stima di 8,4 centesimi al litro di risparmio sui carburanti, ma il gasolio rimane stabilmente sopra i 2 euro anche con il taglio delle accise attivo.

Il paradosso è evidente nel settore energetico: nonostante il forte crollo del petrolio che si è deprezzato del 18% a seguito della tregua, i listini dei carburanti italiani continuano a salire.

La Commissione europea ritiene che 'questa crisi non sarà di breve durata', respingendo scenari illusori. Anna-Kaisa Itkonen, portavoce della Commissione, ha chiarito che gli effetti duraturi si sentiranno anche se il cessate il fuoco dovesse reggere.

Trump e l'arte della contraddizione strategica

Il presidente americano Donald Trump ha mostrato la sua consueta coerenza dichiarando che lo Stretto è 'completamente aperto' ma che 'il blocco navale rimarrà pienamente in vigore'. Una strategia che solo lui riesce a definire logica: si festeggia la riapertura mentre si mantengono le navi da guerra in posizione.

Secondo il Washington Post, gli USA potrebbero inviare in Medio Oriente altri 10.000 soldati in aggiunta ai 50.000 già stanziati, proprio a ridosso della scadenza del cessate-fuoco. Il Wall Street Journal ha menzionato la possibilità che l'amministrazione Trump recluti le case automobilistiche per un ruolo nella produzione di armamenti

Il vertice di Parigi: l'Europa che si muove da sola

Mentre Trump oscilla tra dichiarazioni contraddittorie, oggi a Parigi si tiene un vertice tra Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz, dedicato alla sicurezza della navigazione nello Stretto. L'Europa ha deciso di agire autonomamente, con Regno Unito e Francia che guidano l'iniziativa per garantire il transito commerciale con operazioni di sminamento nel settore energetico globale.

Il piano europeo prevede tre fasi: evacuazione delle navi bloccate, bonifica delle mine e pattugliamento con scorte militari. Quanto durerà dipende da due variabili che nessun decreto può controllare: la riapertura dello Stretto di Hormuz e l'esito del vertice diplomatico.