Partire per un altro Paese significa scoprire nuovi luoghi, lingue, tradizioni e soprattutto nuovi sapori. Eppure, dopo qualche giorno lontano dall'Italia, può comparire una voglia difficile da ignorare: quella di mangiare qualcosa che sappia di casa.

Una pizza, un piatto di pasta, un po' di parmigiano, un espresso o persino una particolare marca di biscotti possono diventare improvvisamente importanti. Succede agli italiani che vivono stabilmente all'estero, ma anche a chi si trova fuori dall'Italia semplicemente per una vacanza.

Perché? La risposta non riguarda soltanto il gusto.

Dietro la ricerca della cucina italiana possono esserci nostalgia, abitudini, memoria e senso di appartenenza.

Quando il cibo diventa nostalgia

Il rapporto con il cibo inizia molto prima del viaggio. I sapori sono legati a momenti della vita quotidiana: il pranzo della domenica, la colazione, una cena in famiglia, una ricetta preparata dai nonni.

Per chi si trasferisce all'estero, ritrovare quegli stessi alimenti può quindi rappresentare una forma di continuità con la propria vita precedente. La distanza geografica cambia il contesto, ma non necessariamente le abitudini.

E la nostalgia non riguarda soltanto il prodotto. Può riguardare il rituale che lo accompagna: preparare la pasta, apparecchiare la tavola, bere il caffè dopo pranzo.

Anche in vacanza si cerca un sapore di casa

Non bisogna però vivere all'estero per provare questa sensazione.

Anche chi parte per una vacanza può, dopo alcuni giorni, avere voglia di un sapore familiare. Provare la cucina locale rappresenta una delle esperienze più interessanti del viaggio, ma non significa voler rinunciare completamente alle proprie abitudini.

Così può capitare di cercare una pizzeria italiana, ordinare un piatto di pasta o fermarsi per un espresso. Non necessariamente perché la cucina del Paese visitato non sia apprezzata, ma perché un sapore conosciuto può diventare una piccola pausa dalla novità.

Il viaggio, del resto, è anche un alternarsi tra scoperta e familiarità: assaggiare qualcosa di nuovo e, magari il giorno dopo, tornare a un piatto conosciuto.

Pizza, pasta e sapori italiani: il richiamo di casa

Il legame con la cucina italiana non riguarda soltanto la spesa degli italiani che vivono all'estero. La presenza dei nostri ristoranti nelle grandi città europee racconta quanto quei sapori continuino a rappresentare un punto di riferimento anche lontano dall'Italia.

Il rapporto “The Italian Table Abroad”, realizzato da FIPE-Confcommercio nel 2026, ha analizzato 1.486 ristoranti italiani in dieci importanti città europee. Dalla ricerca emerge una presenza capillare della ristorazione italiana e una forte riconoscibilità di alcune specialità: la pizza Margherita è il piatto italiano più rappresentativo, seguita dal tiramisù, mentre lo spritz si distingue tra le bevande simbolo dell'italianità all'estero.

Il dato è interessante perché mostra come il rapporto con la cucina italiana non sia legato soltanto alla nostalgia degli expat. Anche chi viaggia può cercare quei sapori, magari dopo aver sperimentato per giorni la gastronomia locale. La cucina italiana diventa così contemporaneamente esperienza di viaggio, richiamo alle proprie origini e occasione di incontro con la cultura del Paese d'origine.

Una questione anche di identità

La cucina può diventare anche uno strumento per mantenere e trasmettere la propria identità culturale.

Per un italiano che vive all'estero, continuare a preparare alcune ricette significa conservare gesti e tradizioni familiari. Per chi ha figli nati o cresciuti fuori dall'Italia, cucinare determinati piatti può diventare invece un modo per raccontare loro una parte delle proprie origini.

La tavola diventa così un luogo nel quale la cultura italiana continua a vivere anche lontano dal Paese.

E non è un fenomeno limitato alle famiglie italiane. La cucina italiana è ormai conosciuta e apprezzata in moltissime parti del mondo, tanto che la ristorazione è diventata anche uno degli strumenti attraverso cui l'Italia viene raccontata all'estero.

Il cibo è sempre più parte del viaggio

La ricerca di un sapore italiano quando si è lontani va quindi inserita in un fenomeno più ampio: il cibo è diventato una componente centrale dell'esperienza turistica.

Secondo i dati Coldiretti diffusi nell'agosto 2026, oltre un terzo del budget delle vacanze degli italiani è destinato alla tavola, tra ristoranti, pizzerie, trattorie, agriturismi e acquisto di prodotti tipici.

Il rapporto con la gastronomia, dunque, può avere due direzioni apparentemente opposte: da una parte il desiderio di scoprire nuovi sapori, dall'altra quello di ritrovare qualcosa di familiare.

Ed è proprio questa alternanza a rendere il cibo così importante durante un viaggio.

Il ristorante italiano all'estero, quindi, può avere una doppia funzione: essere un punto di riferimento per chi cerca un sapore familiare e, contemporaneamente, un luogo attraverso cui chi italiano non è può conoscere la nostra gastronomia.

Quando la nostalgia passa anche dalla televisione

Un esempio televisivo di questo rapporto con la cucina italiana è Little Big Italy, la trasmissione condotta da Francesco Panella.

Il programma porta il pubblico in diverse città del mondo alla ricerca di ristoranti italiani e racconta il rapporto tra questi locali e le comunità italiane che vivono all'estero.

Il successo del format è interessante proprio perché mette insieme viaggio, cucina e identità. Non si tratta soltanto di stabilire quale ristorante prepari meglio una determinata specialità, ma di raccontare cosa significa per un italiano trovare, a migliaia di chilometri da casa, una tavola capace di ricordargli le proprie origini.

Tra scoperta e ritorno alle proprie radici

C'è quindi una curiosa contraddizione nel modo in cui gli italiani vivono il cibo quando sono all'estero.

Da una parte c'è il desiderio di provare qualcosa di nuovo, assaggiare specialità locali e conoscere attraverso la tavola la cultura del Paese visitato. Dall'altra rimane il bisogno, almeno ogni tanto, di ritrovare un gusto conosciuto.

Per chi vive fuori dall'Italia può essere una confezione di pasta o un ingrediente difficile da reperire. Per chi è in vacanza può essere una pizza dopo giorni di cucina locale. In entrambi i casi, però, il cibo assume un significato che va oltre quello puramente gastronomico.