"Quella del geometra è una categoria che, nonostante i suoi grandi progressi, deve alzare l'asticella", a sottolinearlo Paolo Nicolosi, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati durante il convegno formativo incentrato sulle nuove tecnologie e sulle normative relative alla conoscenza e all'uso dei BIM (Building Information Modeling) e dei droni nella professione del geometra, svoltosi sabato 21 dicembre presso il Mondello Palace Hotel.

L'incontro, promosso ed organizzato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Palermo, tradizionale consuetudine di fine anno da ormai 14 anni, è stata, inoltre, occasione per celebrare il 90° anniversario dalla nascita della figura del geometra in ambito normativo, regolamentata l'11 febbraio 1929 dal Regio Decreto 274.

Una professione che guarda al futuro, ma agisce nel presente

Nelle parole del consigliere Nicolosi, il fulcro della giornata formativa che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del presidente del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Palermo, Carmelo Garofalo, del presidente della Consulta geometri di Sicilia, Francesco Parrinello e della professoressa dell'Università di Palermo, Daniela Guarneri, che hanno animato la prima parte del convegno sul tema del BIM, su un progetto-pilota nato in Sicilia e attraverso un focus sulle peculiarità della figura del geometra.

"Oggi vogliamo festeggiare i 90 anni dall'istituzione della professione partendo da uno sguardo al passato - ha dichiarato il presidente Carmelo Garofalo - ma proiettandola verso un futuro fatto di innovazione tecnologica: una sfida che raccogliamo e che siamo sicuri di vincere".

La seconda parte dei lavori è stata animata da Vincenzo Aronica, libero professionista geometra, Michele Cervellione, istruttore dell' Ente nazionale per l'aviazione civile e Antonio D'Argenio, responsabile Italdron Academy Sicilia sul tema dei droni, sul loro utilizzo nella professione del geometra, nonché relative certificazioni e limitazioni d'uso. A margine del convegno, è stata effettuata una breve simulazione d'uso di un drone. A moderare gli interventi della giornata, la giornalista e responsabile dell'ufficio stampa del Collegio dei Geometri di Palermo, Marianna La Barbera.

"Molte sono state le attività messe in atto dal Collegio dei Geometri proprio a sottolineare la dedizione e il contributo alla crescita lavorativa, culturale e formativa della categoria - ha dichiarato Marianna La Barbera - che, come ufficio stampa ci siamo impegnati a comunicare alla collettività".

"È importante a tale proposito - ha proseguito la giornalista - sottolineare la carica innovativa, ma anche la modernità che pervade una professione che affonda le sue radici in un passato antico quale quello dell'antico Egitto. Categoria che quest'anno - ha concluso - ha tenuto sempre viva l'interlocuzione con gli Enti locali, le istituzioni e l'Università a conferma della sua vitalità e della sua vocazione al dialogo e al confronto".

Una professione, quella del geometra delineata durante il convegno, antica nelle radici, ma in progressiva e continua evoluzione, che necessita sempre di più di competenze trasversali, innovative e in linea con i cambiamenti sia normativi che sociali della società odierna.

In quanto figura tanto importante quanto centrale per la collettività, il geometra assume oggi sempre più i connotati centro cardine dell'interscambio tra cittadini ed istituzioni e, per tale ragione, necessita di competenze sempre maggiori e diversificate, ma richiede altresì lo snellimento della burocrazia per svolgere al meglio e più rapidamente il proprio lavoro.

In questo, grande contributo danno le nuove tecnologie che non guardano solo all'innovazione, ma anche al rispetto per l'Ambiente: "Il settore delle costruzioni è il secondo per produzione di inquinamento - ha affermato la professoressa Daniela Guarneri - quindi è bene porsi delle domande e rimodulare questo sistema affinché esso sia in sintonia con l'uomo e con l'ambiente".

Cosa sono i BIM e in che modo contribuiscono al cambiamento

Il modello informatizzato BIM, è un contenitore di informazioni che consente l'informatizzazione del processo edilizio, dove ogni elemento dello schema progettuale contiene dei parametri di diversa natura che coprono 7 dimensioni: lunghezza, altezza, profondità, tempo, costi economici, manutenzione e parte energetica.

Il potenziamento di tale tecnologia, influisce fortemente sul miglioramento di tali parametri, rendendo possibile il raggiungimento dei tre macro obiettivi dei BIM: facilitare l'interscambio delle informazioni tra gli attori del processo, consentire la tracciabilità del processo edilizio, fase ancora non raggiunta a livello europeo, e migliorare la gestione del rischio in termini di tempo e costi.

L'ausilio dei droni

I droni, in ambito edilizio, consentono di effettuare rilevazioni e di osservare specificità difficilmente riscontrabili o raggiungibili dai sistemi tradizionali.

Questo consente di utilizzare questi dispositivi in diversi campi, dall'agricoltura alla topografia, osservando dall'alto ciò che non è possibile osservare da terra, consentendo l'esecuzione di rilievi ed operazioni mirate che permettono un notevole risparmio di tempo e garantiscono un intervento sicuro.