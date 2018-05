Live governo, sarà accordo Lega-Cinquestelle? Segui la diretta con aggiornamenti in tempo reale

14:30 - Il leader della Lega e della coalizione di centrodestra avrebbe riferito, ai suoi collaboratori e al suo gruppo parlamentare, di avere un altro incontro in programma con Luigi Di Maio.

14:15 - Quello di stamattina potrebbe essere stato l'incontro decisivo tra Di Maio e Salvini, i quali avrebbero parlato anche dell'eventuale premiership, che potrebbe andare a Giancarlo Giorgetti, capogruppo alla Camera della Lega.

14:00 - Lo scacco del presidente Mattarella i leader politici ha dato, evidentemente, i suoi frutti. Dopo un incontro nella tarda mattinata di oggi tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, Lega e Cinquestelle hanno chiesto al Colle altre 24 ore per verificare - ancora una volta - le condizione per un'eventuale intesa.

Il capo dello Stato, dal canto suo, ha subito concesso la proroga.

13:15 - Intanto il tempo stringe. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha fissato alle 17 di oggi la scadenza ultima per un eventuale accordo tra i partiti per la formazione di una maggioranza. Se ciò non dovesse avvenire, il presidente della Repubblica procederà con la nomina del cosiddetto governo neutrale. In questo scenario, la possibile premier potrebbe essere Elisabetta Belloni, 59enne romana e capo Gabinetto della Farnesina. La Belloni potrebbe essere la prima premier donna della storia italiana.

13:00 - Secondo il 'Corriere della Sera' è aperto il dibattito all'interno di Forza Italia riguardo ad un possibile appoggio esterno ad un governo Lega-M5S. Dopo le parole, apparentemente di apertura, di Luigi Di Maio nei confronti di Silvio Berlusconi, proprio il Cavaliere starebbe pensando a compiere il "passo di lato" che molti gli chiedono.

A conferma di ciò, ci sarebbe l'invito del governatore della Liguria Giovanni Toti, il quale starebbe spingendo per "un'astensione benevola nel caso di un voto di fiducia ad un governo con Salvini e Di Maio".

12:10 - La clamorosa apertura di Luigi Di Maio a Silvio Berlusconi ("Nessun veto contro di lui, non è il responsabile") potrebbe creare i presupposti per un cambio repentino dello scenario politico. Bisognerà capire il peso reale delle dichiarazioni del leader Cinquestelle e i toni con cui Berlusconi deciderà di rispondergli (ammesso che lo faccia). Intanto, secondo le ultime indiscrezioni, a lavorare sottotraccia ad un governo Lega-M5S ci sarebbe Giancarlo Giorgetti, braccio destro di Salvini che - intervistato ieri a Porta a Porta - ha chiaramente lasciato intendere di voler raggiungere un'intesa con i grillini. Secondo alcune testate giornalistiche ci sarebbe proprio lo zampino del capogruppo alla Camera della Lega dietro l'apertura di Di Maio.

11:55 - Intanto, secondo il quotidiano 'Libero', Mattarella potrebbe pensare di affiancare alla Belloni la figura di Salvatore Rossi, dg della Banca d'Italia, più competente della 59enne nelle materie economiche.

La Belloni, dal canto suo, potrebbe mettere sul piatto le sue indiscutibili competenze di Politica estera.

11:45 - Questo il riepilogo di quello che è successo, fino a questo momento, nella giornata di oggi, mercoledì 9 maggio: Matteo Salvini ha dichiarato che, nonostante i troppi veti, lui proverà fino alla fine a dare un governo politico all'Italia; Silvio Berlusconi, dal canto suo, ritiene inaccettabile il veto di Luigi Di Maio, il quale chiede di fare un passo indietro al Cav; infine, il leader del Movimento 5 Stelle ha usato "parole più dolci" nei confronti proprio dell'ex premier, ritenendolo non responsabile della situazione di stallo venutasi a creare. In mezzo a tutto ciò si attende la decisione del capo dello Stato Sergio Mattarella, che oggi dovrebbe nominare il presidente del Consiglio (si fa il nome di Elisabetta Belloni su tutti) incaricato di formare il cosiddetto governo neutrale o del presidente.

11.35 - La Belloni risulta essere vicina a Paolo Gentiloni, ancor più che al movimento di Luigi Di Maio. È stato l'attuale presidente del Consiglio (la prorogatio di Gentiloni durerà qualche altro giorno) a nominare, nel 2015, la donna a capo del Gabinetto della Farnesina, il ministero degli Esteri.

11:20 - Pur avendo negato, per l'ennesima volta, l'appoggio esterno ad un governo Lega-Cinquestelle, le trattative per trovare un'intesa sembrano proseguire. L'intenzione del Cavaliere potrebbe essere quella di arrivare alla quasi rottura con Salvini per ottenere qualcosa di concreto da un eventuale governo tra centrodestra e M5S. L'ex premier potrebbe "approfittare", in un certo senso, della fedeltà del suo alleato principale, che ha sin qui dimostrato di non avere alcuna intenzione di sfaldare la coalizione che, alle elezioni dello scorso 4 marzo, ha preso il maggior numero di voti e di seggi in parlamento.

11:10 - Un po' a sorpresa, Luigi Di Maio ha rivolto delle affermazioni più pacate nei confronti di Silvio Berlusconi. Queste le parole del leader Cinquestelle ai cronisti presenti a Montecitorio: "Se siamo arrivati fin qui è perché ci sono dei responsabili. Se dovessi fare una graduatoria delle responsabilità di questo blocco e del ritorno al voto - spiega ai cronisti a Montecitorio - in cima sicuramente c’è Salvini, che ha scelto il Cav al cambiamento; poi c’è Renzi che ha ingannato partito e opinione pubblica, prima con la possibilità di un’apertura e poi ha fatto saltare tutto. Poi c’è Martina che si è piegato a Renzi, e in fondo c’è Berlusconi. Perché tutte le persone che ho elencato possono decidere se andare in una direzione o in quella di Berlusconi. E invece sia Renzi che Salvini hanno deciso di rimanere legati al leader di Forza Italia. Bene, facciano come vogliono. Il vero grande tema quindi non è lui"

11:00 - Sarebbero ottimi anche i rapporti tra Elisabetta Belloni, probabile premier incaricata da Mattarella già quest'oggi, e il Movimento 5 Stelle. Nello scorso mese di febbraio, durante un evento della 'Link Campus University' dj Roma, la 59enne romana era presente al discorso nel quale Luigi Di Maio rirattò la posizione dei Cinquestelle sull'Europa. In quei giorni, si ipotizzò che la Belloni potesse fare parte dell'eventuale squadra di governo scelta da Di Maio, ma fu lei stessa a smentire tutte le voci in tal senso. Nel dettaglio, la donna dichiarò di essere stata invitata a quell'evento da Vincenzo Scotti, il fondatore dell'università privata capitolina.

10:30 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe scegliere il primo presidente del Consiglio donna nella storia dell'Italia? Secondo le indiscrezioni filtrate sui media, la principale candidata a guidare il cosiddetto governo neutrale sarebbe Elisabetta Belloni, 59 anni romana, ex funzionario di spicco della Farnesina (proprio durante il governo Gentiloni) che viene considerata una persona stimata e apprezzata in modo politicamente trasversale.

Ex ambasciatrice, gestì l'emergenza tsunami: sarà Elisabetta #Belloni il premier incaricato per il governo neutrale? #agorarai pic.twitter.com/MzkwNOxkhJ — Agorà (@agorarai) 9 maggio 2018

10:15 - Silvio Berlusconi ha confermato che non accetterà alcun veto da parte del leader dei Cinquestelle Luigi Di Maio: "Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto".

10:00 - "Confermo che ci proverò fino all'ultimo minuto, a costo di sembrare uno che pecca di ottimismo e di fiducia. La mia posizione di oggi è la stessa di due mesi fa: lavoro a un governo che premi il voto degli italiani. Ci sono ancora veti incrociati, non è cambiato niente e io sono in mezzo". Sono queste le ultime dichiarazioni del leader della Lega e del centrodestra, Matteo Salvini, intervistato da 'Radio Capital'.

Governo neutrale, oggi il nome del nuovo premier?

Nella giornata di oggi, mercoledì 9 maggio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella annuncerà la formazione del cosiddetto governo neutrale, che dovrebbe traghettare l'Italia a nuove elezioni già a luglio o, comunque, entro il mese di ottobre. Sono due i nomi che appaiono come i principali candidati al ruolo di premier. Tra i favoriti ci sono Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d'Italia e presidente dell'Ivass, ed Elisabetta Belloni, ex segretario generale della Farnesina. Se la scelta del capo dello Stato [VIDEO] dovesse ricadere su quest'ultima figura, il nostro Paese potrebbe avere il primo presidente del Consiglio donna della sua storia.

Ad ogni modo, come ha dichiarato lo stesso Mattarella al termine delle consultazioni di lunedì [VIDEO], il prossimo sarà un governo a tempo, in attesa che si trovi un accordo politico in parlamento (magari tra Lega e Movimento 5 Stelle) o che si vada a nuove elezioni. Visto lo scenario attuale, di assoluta incertezza, l'ipotesi più probabile sembra essere proprio quella di una nuova tornata elettorale. Nelle ultime ore, comunque, Lega e Cinquestelle appaiono sempre più vicini, come ha confermato ieri sera a 'Porta a Porta' Giancarlo Giorgetti, capogruppo alla Camera ed esponente di spicco del Carroccio. Per potersi materializzare un'intesa di governo tra il partito di Salvini e quello di Di Maio serve, però, che Berlusconi, leader di Forza Italia, faccia "un passo di lato", ovvero che dia l'assenso a Salvini di allearsi con Di Maio senza sciogliere, al contempo, la coalizione di centrodestra.