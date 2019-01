Annuncio

Alessandra Mussolini, ex deputata di Forza Italia, adesso su posizioni ideologiche ‘sovraniste’ (vicina alla Lega di Matteo Salvini e a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni), ha attaccato pesantemente il deputato del gruppo forzista Gianfranco Rotondi [VIDEO] e segretario della Democrazia Cristiana per le Autonomie. E lo ha fatto per via di un tweet che quest’ultimo ha postato sul suo profilo ufficiale. Infatti, a detta del deputato forzista, ci sarebbe una sostanziale differenza tra l’ex premier Silvio Berlusconi e l’attuale vicepremier Matteo Salvini.

Una sostanziale differenza anche in quella che sarebbe stata la gestione del caso Sea Watch da parte di ambedue. Caso di cui si sta parlando ovviamente in questi giorni, in attesa che la nave coi 47 migranti a bordo venga fatta attraccare in Italia oppure in un altro Stato dell’Eurozona.

Rotondi (FI): ‘Con Berlusconi i fascisti divennero moderati, con Salvini sta avvenendo il contrario’

Ebbene, secondo Gianfranco Rotondi, il leader forzista Berlusconi, nel 1994, riuscì nell’impresa di far convertire gli ex missini (neofascisti), adepti di Giorgio Almirante, su posizioni più democratiche e liberali. Infatti il Movimento Sociale Italiano, sotto la segreteria di Gianfranco Fini, si trasformò in tempi relativamente brevi in Alleanza Nazionale. E sempre secondo il deputato Rotondi, Silvio Berlusconi, la nave coi 47 migranti a bordo, con assoluta certezza, l’avrebbe già fatta attraccare in Italia.

Mentre il vicepremier Salvini per accrescere i propri consensi starebbe facendo l’esatto contrario di quello che fece il Cavaliere negli anni novanta: ossia starebbe cercando di spostare sempre più a destra il baricentro ideologico dell’intero schieramento del centrodestra, contribuendo a far divenire i moderati e i liberal-democratici della coalizione di centrodestra, dei reazionari e dei populisti della destra più estrema.

A detta di Rotondi, magari anche Benito Mussolini, a differenza di Salvini, quella nave l’avrebbe già fatta attraccare in Italia.

Mussolini contro Rotondi: ‘Stai parlando a vanvera’

Apriti cielo. Dopo qualche minuto non si è fatta attendere la risposta dell’europarlamentare Alessandra Mussolini (ex Forza Italia). La nipote del Duce si è letteralmente scatenata contro Gianfranco Rotondi, rimproverandogli di sragionare e di parlare a vanvera [VIDEO]. Infatti la Mussolini su Twitter gli ha scritto: “Imbarcare, fascisti: ma che termini usi? Cominciamo a parlare di mafia, Dc, tangenti e altro? Pensiamo al domani che interessa agli italiani, per favore”.

Pronta la contro-replica di Gianfranco Rotondi, secondo il quale negli anni novanta sia lui che la Mussolini vennero ‘imbarcati’ in Forza Italia dall’ex premier Silvio Berlusconi. E, sempre per Rotondi, il termine ‘fascista’ richiamerebbe l’Italia in quell’epoca storica, senza lasciar alludere ad alcuna accezione dispregiativa del termine.