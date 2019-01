Annuncio

Nei giorni scorsi, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si è recato in Sardegna per sostenere la candidata del centrodestra (coalizione formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Partito d'Azione Sardo, altre liste civiche) Daniela Noli per le elezioni suppletive che si stanno tenendo in giornata odierna (dal 7 alle 23).

Secondo Pagnoncelli, Forza Italia sarebbe al 7% dei consensi

Continua il momento no per Forza Italia [VIDEO]: ad alimentare maggiormente i malumori dei forzisti sarebbero stati gli ultimi sondaggi elettorali pubblicati da Nando Pagnoncelli e divulgati in questi giorni dal Corriere della Sera.

Infatti, stando alle previsioni dell'istituto che Pagnoncelli dirige, la Lega sarebbe in volata, addirittura al 35% dei consensi nazionali, mentre Forza Italia, in caduta libera, sarebbe accreditata soltanto del 7% dei suffragi elettorali.

Ebbene, nonostante Forza Italia stia perdendo colpi su colpi a livello di consensi, l'ex Presidente del Milan continua sempre a monopolizzare l’attenzione e a far parlare di sé.

Berlusconi: 'È un peccato avere 82 anni, ma mi sento ancora tonico e forte'

Sembrerebbe che in fatto di incontri e strette di mano , ma soprattutto in fatto di barzellette e battute osé, mai come in questo caso 'da bar', anche questa volta il Cavaliere in Sardegna non si sia affatto risparmiato: "Meno male che non mi hanno stretto l’uc...llo", ha scherzato riferendosi alle tante strette di mano affettuose e calorose ricevute al di fuori e all'interno del bar Mariuccia di Pirri.

Ma non è stata l’unica battuta. Sempre nel medesimo bar, il leader di Forza Italia ha coinvolto i presenti, esclamando a gran voce: "È un vero peccato che io sia giunto all'età di 82 anni", ha affermato con un pizzico di rammarico.

Dopodiché il Cavaliere, guardandosi intorno, ha prontamente aggiunto: "Ma mi sento ancora tonico e forte. Prima me ne facevo sei per notte, adesso dopo la terza mi addormento. Mi raccomando, fate girare la voce", ha scherzato il leader forzista.

Buffagni (M5S): 'Berlusconi è un uomo per tutte le stagioni'

Berlusconi è stato oggetto anche di contestazioni in terra sarda, poche, ma ci sono state. A questo proposito il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Stefano Buffagni (M5S) ha comunque ammesso [VIDEO]: "Noi del M5S infatti non abbiamo niente in comune con lui. Però Berlusconi rimane un uomo per tutte le stagioni, sembra che abbia sette vite, ma rimane più un problema di Salvini che nostro".