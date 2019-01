Annuncio

Annuncio

La capogruppo al Senato di Forza Italia, la professoressa e avvocato bolognese Anna Maria Bernini [VIDEO], è scesa quest'oggi in piazza, assieme ai suoi colleghi di partito, per manifestare il proprio sostegno a favore della realizzazione della Tav (Torino-Lione). Intervistata dalle agenzie nazionali, l'ex ministro delle Politiche europee ha enunciato le sue impressioni e valutazioni a proposito della realizzazione delle grandi opere, soffermandosi sulla loro importanza strategica per il miglioramento del nostro Paese e della vita di tutti.

La presidente dei senatori di Forza Italia ha inoltre espresso le sue opinioni sull'operato complessivo finora compiuto dalla maggioranza governativa diretta dall'asse Movimento 5 Stelle-Lega.

Advertisement

Bernini: 'La gente vuole un Paese che cresca e non che decresca'

Sulle sopraccitate questioni, la senatrice forzista ha dichiarato: "Qui non bisogna ragionare in maniera demagogica. Basta vedere tutte queste persone che sono scese quest'oggi in piazza [VIDEO]. Io sono capogruppo al Senato di una forza politica, ma sono qui laicamente. Spogliata da qualsiasi simbolo politico e ci tengo a dirlo. Qui ci sono delle persone che vogliono tutte la stessa cosa. Vogliono un Paese che cresce e non che decresce. Vogliono un Paese che dice sì e non no. Vogliono un Paese che consenta a tutte le persone di lavorare, di poter crescere, di avere delle infrastrutture veloci, di avere soprattutto una prospettiva. Dire di no a tutto significa togliere prospettiva al nostro Paese".

‘L'Italia sta perdendo in termini di efficienza e competitività'

A proposito dell'andamento dell'economia italiana, sugli ultimi dati drammatici della produzione industriale, la presidente dei Senatori di Forza Italia ha aggiunto: "Il nostro Paese sta perdendo purtroppo in termini di efficienza e di competitività; ma, credetemi, non lo dico con soddisfazione.

Advertisement

Lo dico con assoluta preoccupazione. Penso che questo governo sia pericoloso".

'Salvini dica sì Tav a Palazzo Chigi'

Anna Maria Bernini ha concluso il suo intervento ai microfoni delle agenzie nazionali, lanciando un appello al leader del Carroccio, il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini: "Visto che sappiamo che Salvini è in piazza e siamo molto felici che la Lega sia in piazza, noi chiediamo al ministro Salvini di dire sì a Piazza Castello, ma soprattutto di dire sì Tav a Palazzo Chigi".