È uno scontro di fuoco quello scatenatosi via social tra Maria Elena Boschi (Pd) e Alessandro Di Battista (M5S).

La Boschi aveva cominciato attaccando il reddito di cittadinanza e il pentastellato allora ha accusato il membro del Pd di spocchia 'radical chic'. Si è quindi scatenata una diatriba di attacchi e risposte molto aspre, che hanno tirato in ballo anche i "sei mesi stipendiato dal Fatto Quotidiano" di Di Battista e le "cene da 6000 euro", a cui avrebbe partecipato la stessa Boschi [VIDEO].

L'attacco di Di Battista

Dopo il post della Boschi che attaccava il Reddito di Cittadinanza e che dichiarava che il paese era prossimo a "Una vita in vacanza" (la canzone dello Stato Sociale), erano già partite alcune polemiche.

Lo stesso gruppo musicale "Lo Stato Sociale" aveva invitato la Boschi a non andare alle cene con la Lega [VIDEO], e a parlare semmai con loro di autentiche politiche di sinistra.

La palla dello scontro è quindi passata a Di Battista. Il pentastellato ha commentato la questione via social in modo molto aspro. A suo modo di vedere, l'atteggiamento radical chic del centrosinistra rappresenterebbe ormai la sua morte Politica. I politici del PD partecipano, a suo dire, a cene da 6000 euro, per poi scrivere simili sciocchezze e trattare le persone che vivono in povertà "come semplici fancazzisti".

Secondo il pentastellato, gli italiani ormai odiano l'atteggiamento della vecchia classe politica, ma nonostante ciò, essa continuerebbe sempre sulla stessa via della arroganza, impegnata "a guardarsi l'ombelico".

La replica della Boschi

Poco dopo è arrivata la replica della Boschi che ha affermato sdegnata che Di Battista ha detto che lei è radical chic, invece"andare sei mesi stipendiato dal Fatto Quotidiano in giro per il mondo a farsi selfie come lo chiamiamo?"

Di Battista allora ha risposto che in Centro America è andato per lavorare (parola, a suo dire, ignota alla figlia di un banchiere). Ha quindi affermato che certe scemenze avrebbe fatto meglio a non riportarle su Fb, ma a sussurrarle "dolcemente a Briatore e Tronchetti Provera durante le cene da 6.000 euro a tavolo”.

La Boschi a quel punto ha risposto che lei ha sempre lavorato come avvocato e ha anche sempre pagato le tasse. La questione sembra però destinata a non chiudersi. Di Battista inoltre sarà domenica ospite da Fazio, ed è probabile che affronterà di nuovo le questioni degli attacchi arrivati al reddito di cittadinanza da parte delle opposizioni.