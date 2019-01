Advertisement

Con un post sul blog personale e anche sul suo profilo Twitter, la capogruppo al Senato di Forza Italia [VIDEO], l'avvocato e docente universitaria di diritto pubblico comparato Anna Maria Bernini, ha parlato della questione legata al salvataggio della Banca Carige ad opera della maggioranza governativa targata M5S-Lega.

La senatrice Bernini a Di Maio: 'Basta menzogne'

Sulla suddetta questione, l'ex ministro delle politiche europee ha invitato innanzitutto il vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio a raccontare meno menzogne ai cittadini italiani.

Infatti, secondo il presidente dei senatori di Forza Italia, sarebbe sempre più latitante quel cambiamento su cui gli stessi grillini hanno chiesto ed incassato crescenti consensi.

Per la senatrice Bernini, trattasi dell’ennesimo specchietto per le allodole di una maggioranza governativa che continua a tradire se stesso e i suoi elettori.

'Forza Italia esaminerà compiutamente questo decreto legge'

Forza Italia si riserverà comunque di esaminare e valutare compiutamente e in tutti i suoi dettagli questo decreto legge, messo a punto come al solito, a detta della Bernini, senza la preventiva interlocuzione con il Parlamento italiano. Il Consiglio dei ministri avrebbe difatti emanato questo decreto legge che prevede il salvataggio della Banca Carige, senza aver interpellato e consultato le opposizioni parlamentari.

'Governo gialloverde adotta provvedimenti simili a quelli dei governi precedenti'

Secondo l’esponente di Forza Italia [VIDEO], questo governo a trazione grillina "che fino ad ora ha rappresentato tutte le banche alla stregua di autentici nemici del popolo", adotta provvedimenti a loro vantaggio molto simili a quelli dei governi passati.

Per l'avvocato e costituzionalista bolognese Bernini, i grillini mentirebbero e continuerebbero a mentire spudoratamente. Trattasi secondo lei, infatti, di ennesimo salvataggio bancario operato coi soldi pubblici dei contribuenti italiani, come accaduto per il salvataggio della Monte Paschi di Siena. Il vicepremier Luigi Di Maio farebbe bene a raccontarla giusta sia ai suoi sostenitori che agli italiani. Tanto gli italiani questa volta, a detta della Bernini, hanno capito e non si faranno 'infinocchiare' dalle menzogne del vicepremier pentastellato. La senatrice forzista Bernini ha concluso il suo intervento attaccando il vicepremier Di Maio sul suo canale Twitter: "Basta bugie, hanno le gambe corte".