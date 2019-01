Annuncio

Sono parole pesanti quelle con cui il vice presidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo entra a gamba tesa in quello che è un vero e proprio caso diplomatico tra Italia e Francia. Il vice presidente del Parlamento Europeo ha scelto la trasmissione "Ho scelto Cusano - Dentro la Notizia" per esprimere il proprio punto di vista su una vicenda nata dalle famose dichiarazioni di Di Maio che accusavano il paese transalpino di approfittare delle proprie ex colonie africane per pagarsi il proprio debito.

Castaldo, che è anche militante del Movimento Cinque Stelle, non ha usato parole tenere nei confronti dei francesi e, dalle parole riportate da Tag24.it sempre dell'Unicusano, traspare una certa voglia [VIDEO] di assumere posizioni non troppo differenti da quelle espresse dal suo capo politico e dall'altra personalità più influente grillina, ossia Di Battista.

Tutto nasce dal "franco coloniale"

Dalle parole di Di Maio e Di Battista è stato possibile dedurre il loro pensiero su come il paese di Macron tragga vantaggio economico da quella che, secondo la loro opinione, sarebbe una moneta imposta a tutti quei paesi che, nel passato più o meno recente, sono state colonie transalpine. "Hanno sottolineato - evidenzia Castaldo - un elemento che è noto. Non si tratta di chissà quali rilevazioni". Riguardo alla moneta in questione si rifà a quella che sarebbe la posizione di molti economisti che ritiene quella valuta troppo forte rispetto a quella che è la forza economica dei paesi in cui viene utilizzata. Questo - pone in risalto Castaldo - andrebbe a rendere remota l'opportunità di costruire per questi paesi un'economia che abbia una forza e una solidità importante'.

Quando gli viene fatto notare che la maggior parte dei migranti arrivano da altre zone dell'Africa non ha problemi nell'ammettere [VIDEO] che si parte da questa impostazione del discorso poiché il Paese di Macron, negli ultimi periodi, non ha lesinato accuse dure e mancanze di rispetto importanti nei confronti dell'Italia.

Per i francesi gli italiani sarebbero 'lebbrosi'

Castaldo non ha gradito quello che è stato lo scandalizzarsi dei francesi e per evidenziarlo parte da un precedente storico. "Ricordo - evidenzia - che definirono il nostro come un governo di lebbrosi. Questo palesa un’arroganza di difficile comprensione". A quel punto racconta come i media del main stream non misero in luce lo stesso sdegno a cui si assiste oggi in cui, secondo il vice presidente del Parlamento Europeo, non si dice nient'altro che la verità.